Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

Aleksandr Ovetškin Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähokiliigas NHL alistas Washington Capitals oma põhihooaja viimases kohtumises võõrsil Columbus Blue Jacketsi 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) ja meeskonna täht Aleksandr Ovetškinile võis see tähendada karjääri viimast mängu.

Boone Jenner viis Columbuse teise kolmandiku alguses juhtima, aga Anthony Beauvillier viigistas mõni aeg hiljem ja neli minutit enne lõppu viskas Jakob Chychrun arvulisest ülekaalust Washingtoni võiduvärava, millele Ovetškin jagas resultatiivse söödu.

Kuna Washington tänavu Stanley karikamängudele ei pääse, siis võib liiga kõigi aegade suurima väravaküti karjäär NHL-is sellega läbi olla. Venelane pole veel avaldanud, kas ta kuulutab sportlastee lõppenuks või mitte. Ilmselt tuleb otsus millalgi suvel.

Washington kogus sel hooajal 43 võitu, üheksa lisaajakaotust ja 30 kaotust. See tähendab idakonverentsis üheksandat kohta ja Stanley karikamängudele asja ei ole. Samuti ei jõua sinna kolm punkti vähem teeninud Columbus.

NHL-i põhiturniiril on pidada veel kaks mängupäeva: San Jose Sharksil ja Seattle Krakenil on pidada veel kaks kohtumist, suurel osal tiimidest vaid üks. Omajagu võistkondi on põhiturniiri ka lõpetanud.

Kõik 16 Stanley karikamängudele pääsejat on selgunud, aga paika sättimist vajavad veel osad sõelmängude paarid läänekonverentsis. Igakonverentsis on asjad paigas: vastamisi lähevad Buffalo Sabres - Boston Bruins, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes - Ottawa Senators ja Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers.

Tulemused: Boston - New Jersey 4:0, NY Islanders - Carolina 1:2, Philadelphia - Montreal 4:2, Columbus - Washington 1:2, Minnesota - Anaheim 3:2, Utah - Winnipeg 5:3, Calgary - Colorado 1:3, St. Louis - Pittsburgh 7:5, Vancouver - Los Angeles 4:3 la.

Toimetaja: Siim Boikov

