Novosjolov soovib vehklemisliidu presidendiks Lavly Perlingut

Nikolai Novosjolov ja Lavly Perling. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Parempoolsete erakonna juht, endine riigi peaprokurör Lavly Perling sai Eesti epeenaiskonna peatreenerilt Nikolai Novosjolovilt ettepaneku kandideerida Eesti Vehklemisliidu presidendiks.

Eelmise aasta novembris Eesti vehklemisliidu uueks juhiks saanud Alar Eiche aeg alaliidu presidendina möödus tormiliselt ning ta astus ametist tagasi märtsi keskel.

Perling tunnistas Postimehele, et pole eelmisel nädalal tehtud pakkumisele seni vastanud "ei" ega "jah", küll aga on ta alustanud kohtumisi vehklemisklubidega, et saada selgem pilt, mis Eestile rahvusvahelistelt võistlustelt rohkelt medaleid toonud, kuid samas lakkamatute vastuolude ja skandaalide käes olnud spordialas toimub ning kas klubid on valmis tema kandidatuuri toetama.

Novosjolov rääkis Postimehele, et kuna vehklemisliit on skandaalide ja intriigide tõttu sattunud hapusse seisu, on alaliidu etteotsa vaja tegusat ja tõsiseltvõetavat juhti, kes aitaks korra majja luua, et võimalikud sponsorid tahaks ka tulevikus vehklemist toetada.

Perling rääkis, et kavatseb lähipäevil jätkata kohtumisi vehklemisklubidega, misjärel langetab otsuse, kas kandideerida vehklemisliidu presidendiks või mitte. Presidendi valimine toimub tuleva nädala teisipäeval alaliidu üldkoosolekul, kus ametisse saamiseks on vaja koguda 13 võimalikust häälest üle poole ehk vähemalt seitse häält.

Loe pikemalt Postimehest.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vehklemisuudised

18:52

Novosjolov soovib vehklemisliidu presidendiks Lavly Perlingut

31.03

Novosjolov: organisatoorset jama on olnud tunduvalt rohkem kui sisulist tööd

29.03

Eesti epeenaiskond kaotas MK-etapi veerandfinaalis olümpiavõitjatele

28.03

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale

16.03

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

10.03

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

04.03

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

03.03

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

03.03

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

03.03

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

sport.err.ee viimased uudised

19:33

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

18:10

Maguire sõlmis Manchester Unitediga uue lepingu

17:38

Maratonijooks saab eraldi maailmameistrivõistlused

17:00

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

16:21

Rally Estonia testikatse toimub reedel

15:42

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

15:11

Walesi jalgpallikoondise kapten kuulutas karjääri lõppenuks

14:36

Premium liiga esimese kuu parimad valiti täiseduga alustanud Kaljust

13:49

Dodgers lõi finaali kordusmängus üle Toronto aia viis palli

13:15

Karistusvisetel võitnud Kings kerkis taas play-off'i kohale

loetumad

06.04

Talihärm: loodetavasti jõuab sõnum klaviatuurisõdalasteni

06.04

Prantsusmaa tulevikutäht andis Baskimaal võimsa tormihoiatuse

09:09

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

06.04

VIDEO | Seim sai treeningul vigastada ning jätab EM-i vahele

06.04

Flandrias tiitlit kaitsnud Pogacari ähvardab fooritule eiramise tõttu trahv

06.04

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

08:37

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

06.04

Tartu Ülikool mängib Eesti-Läti liiga finaalis täismaja ees

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

12:06

Lucas Leok astus Saksamaa meistrivõistlustel pjedestaalile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo