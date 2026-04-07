Novosjolov soovib vehklemisliidu presidendiks Lavly Perlingut

Eelmise aasta novembris Eesti vehklemisliidu uueks juhiks saanud Alar Eiche aeg alaliidu presidendina möödus tormiliselt ning ta astus ametist tagasi märtsi keskel.

Perling tunnistas Postimehele, et pole eelmisel nädalal tehtud pakkumisele seni vastanud "ei" ega "jah", küll aga on ta alustanud kohtumisi vehklemisklubidega, et saada selgem pilt, mis Eestile rahvusvahelistelt võistlustelt rohkelt medaleid toonud, kuid samas lakkamatute vastuolude ja skandaalide käes olnud spordialas toimub ning kas klubid on valmis tema kandidatuuri toetama.

Novosjolov rääkis Postimehele, et kuna vehklemisliit on skandaalide ja intriigide tõttu sattunud hapusse seisu, on alaliidu etteotsa vaja tegusat ja tõsiseltvõetavat juhti, kes aitaks korra majja luua, et võimalikud sponsorid tahaks ka tulevikus vehklemist toetada.

Perling rääkis, et kavatseb lähipäevil jätkata kohtumisi vehklemisklubidega, misjärel langetab otsuse, kas kandideerida vehklemisliidu presidendiks või mitte. Presidendi valimine toimub tuleva nädala teisipäeval alaliidu üldkoosolekul, kus ametisse saamiseks on vaja koguda 13 võimalikust häälest üle poole ehk vähemalt seitse häält.

Loe pikemalt Postimehest.