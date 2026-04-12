Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

Kristjan Kombe
Kristjan Kombe
Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa langes Soome meistrivõistlustel konkurentsist välja veerandfinaalis.

Tiitlikaitsja jäi laupäeval veerandfinaalseeria kuuendas mängus kodujääl Tampere Ilvesele alla 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) ning kaotas seeria mängudega kaks-neli.

KalPa neljandasse rivistusse kuulunud Kombe teenis seitse mänguminutit, kuid ühtegi statistilist näitajat kirja ei saanud.

Ilves (4.) läheb poolfinaalis kokku kas põhiturniiri võitja Tampere Tapparaga (1.) või Robert Rooba tööandja Kouvola KooKooga (2.). Täpne vastane selgub pärast viimase veerandfinaalseeria lõppu, kus Lappeenranta SaiPa (3.) ja Pori Ässät (8.) on kuue mängu järel viigis kolm-kolm.

Toimetaja: Henrik Laever

