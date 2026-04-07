Maguire sõlmis Manchester Unitediga uue lepingu

Harry Maguire. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Manchester Unitedi keskkaitsja Harry Maguire pikendas lepingut aasta võrra ja jätkab klubis vähemalt 2027. aasta suveni.

33-aastase Maguire'i senine leping oleks lõppenud käimasoleva hooaja järel. Uues lepingus on ka klausel, mis lubab seda aasta võrra pikendada ehk Maguire võib Punaste Kuradite särki kanda ka 2027/28 hooajal.

"Manchester Unitedi esindamine on suur au. See on vastutus, mis teeb mind ja minu perekonda iga päev uhkeks. Mul on hea meel, et meie ühine teekond pikeneb vähemalt kaheksa hooajani," ütles Maguire klubi kodulehe vahendusel.

2019. aastal Manchester Unitediga liitunud inglane on esindanud klubi kõikide sarjade peale 266 kohtumises. Üheskoos võideti 2024. aastal Inglismaa karikavõistlused ning aasta varem triumfeeriti Inglismaa liigakarikasarjas.

Lisaks Manchester Unitedile on Maguire esindanud ka Sheffield Unitedit, Hull Cityt, Wigan Athleticut ja Leicester Cityt. Inglismaa rahvuskoondises on tal kirjas 66 kohtumist ja seitse väravat.

Toimetaja: Henrik Laever



