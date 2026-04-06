Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

Eesti jäähokikoondise soomlasest peatreener Petri Skriko arvestab MM-võistluste 1. divisjoni turniiriks meeskonna koostamisel esialgu enam kui 30 mängijaga. Kõik lõpuks koosseisu ei mahu, kuid suurem osa kandidaatidest alustas Tondiraba jäähallis treeninglaagrit. Koondise kandidaatide keskmine vanus on 23 eluaastat.

"Mõned mängijad on veel puudu, sest neil on klubihooaeg alles pooleli," tõdes koondise peatreener Petri Skriko. "Aga suuremas plaanis on tehtud U-18 ja U-20 koondisega head tööd ning sealt tuleb järelkasvu. Tahtsime nooremad laagrisse kaasata ja näidata neile, et neid on vaja ja tahame nende arengut toetada.

Kui väravavahtide ja ründajate nimekiri on koondisel päris ootuspärane, siis kaitseliinist puuduvad vigastuste tõttu kogenud Saveli Novikov ja Daniil Kulintsev, karjääri lõpetas Eduard Slessarevski ehk olukord on mõneti uus.

"Ma näen, et siin on uutele noortele kaitsjatele võimalus saada oma võimalus ja näidata, et mida nad suudavad. Nii käivad need asjad igas meeskonnas," sõnas koondise juhendaja.

Mitmete koondisele oluliste ründajate nagu Robert Rooba või Kristjan Kombe, aga veel paari mängija võimalus liituda koondisega sõltub klubihooaja kestusest. Sel nädalal osalevad osad mängijad kolm-kolme vastu rahvusvahelisel turniiril Austrias, teised harjutavad Eestis. Aprilli keskel peab koondis kontrollmängud Leeduga ning seejärel Lõuna-Koreaga juba Aasias, kuhu sõidetakse ajavahega kohanemiseks juba kümmekond päeva enne MM-turniiri algust.

"See on kindlasti hea lähenemine ja tänan hokiliitu, et nad sellega nõustusid. Korealased aitasid meid ka palju ja saame harjutada nende juures. Selliselt jõuame aina lähemale sellele, kuidas profihokit mängitakse," kinnitas Skriko. "Kui tahame sel tasemel hakkama saada sarnaselt teistega, siis on nii vaja asjadele läheneda."

MM-võistluste 1. divisjoni B-grupi turniir algab aprilli lõpus Hiinas. Eesti vastased on seal Hispaania, Holland, Lõuna-Korea, Rumeenia ja Hiina. Mänge näeb otseülekandes ERR-i kanalitest.