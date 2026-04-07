X!

Hokikoondislane Arrak: meil on kuldmedali võitmiseks päris head võimalused

Jäähokimängija Robert Arrak jätkab klubikarjääri Poola kõrgliigas. Kogenud ründaja usub, et Eesti koondisel on eelseisval MM-turniiril Hiinas head väljavaated ka turniirivõiduks.

Äsja 27. sünnipäeva tähistanud Robert Arrak on kuulunud Eesti jäähokikoondise koosseisu juba rohkem kui kümnendi. Klubikarjääris on noorteklassidest alates ründetalenti ilmutanud Arrak veetnud viimased viis hooaega Poola kõrgliigas ja nüüd jääb tal isiklikus plaanis seljataha üks paremaid hooaegasid. Toruni klubis jäi tema arvele 37 mänguga 15 väravat ja 21 tulemuslikku söötu.

"See näitab mulle, et tegin päris head tööd eelmisel suvel ja et pean jätkama samamoodi. Resultatiivsus oli päris hea, mõtlen. Aga olid ka väikesed vigastused. Loodan, et järgmine aasta on parem," sõnas Arrak.

Arrak oli oma klubis resultatiivsuselt teine mängija ja kogu Poola kõrgliigas põhihooaja lõpuks kõrgel 14. kohal. Toruni klubi langes Poola meistrivõistlustel konkurentsist veerandfinaalis.

"Meil oli päris palju vigastusi hooaja) lõpus ja see oli meile raske. Meil pole nii rikas klubi, et meil oleks palju häid mängijaid välismaalt. Kui mõned esiviisiku ründajad ja kaitsjad ei mängi, siis on raske meil," tõdes Arrak.

Arrak pikendas Toruni klubiga hooaja lõpus ka lepingut ja ütleb, et Poola kõrgliiga mängutase on aastatega pidevalt paranenud. "Paremad mängijad tulevad igal aastal sinna. Näiteks, kui paar aastat tagasi olid Soome teisest liigast mängijad, siis praegu on juba neid, kes mänginud SM-liigas. Kogu aeg see tase tõuseb."

Eesti koondises on Arrak üks kogenumaid ründajaid, kel kirjas 70 mängu ja ligi 30 väravat. Arrak usub, et MM-i esimese divisjoni turniiril Hiinas on meeskonnal head väljavaated ka turniirivõiduks. "Üks mäng korraga ja siis vaatame. Ikka mõtlen, et meil on päris hea koosseis praegu ja head võimalused võita see kuldmedal."

Toimetaja: Henrik Laever

