St. Pauli peatreener: Mets on sada protsenti valmis mängima

St. Pauli peatreener Alexander Blessin kinnitas, et keskkaitsja Karol Mets on vigastusest paranenud ja sajaprotsendiliselt mänguvalmis.

"Karol oli kaks nädalat väljas, aga on sel nädalal hästi tagasi tulnud. Tema mängust pole üldse aru saada, et ta vahepeal väljas oli," kommenteeris Blessin St. Pauli kodulehe vahendusel, kirjutas Soccernet.ee

Mets vahetati 28. veebruaril toimunud Bundesliga kohtumises (1:0 võit Hoffenheimi üle) pärast esimest poolaega vigastuse tõttu välja. "Mängu alguses tundsin, et sääres on teistsugune või mingisugune uus valu minu jaoks. Järgmisel päeval tegime jalast pildi ja selgus, et mul on sääre alumises osas soleuse lihases mikrorebend," selgitas Mets märtsi alguses Soccernetile.

Pühapäeval kohtub St. Pauli võõrsil Berliini Unioniga. Metsa koduklubi paikneb hetkel üleminekumänge tähistaval 16. tabelireal, Union asub üheksandal positsioonil.