Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla

Varem sel hooajal Euroopa meistriks ja olümpiavõitjaks tulnud Prantsuse paar jäi konkurentidele püüdmatuks ka Prahas. Rütmitantsus nihutasid Fournier Beaudry ja Cizeron oma isikliku rekordi hämmastava 92,74 punkti peale ning kogusid laupäevases vabatantsus veatu esitusega 138,07 punkti, millega jäid ameeriklastele Madison Chockile ja Evan Bates'ile kuuluvale maailmarekordile vaid 0,34 punktiga alla.

Kahe kava kokkuvõttes kujunes Prantsusmaa lipu all uisutavate sarivõitjate võidusummaks 230,81 punkti. Maailmarekordist jäi lahutama 1,51 silma.

Hõbemedali sai kaela ülikogenud Kanada paar Piper Gilles ja Paul Poirier. Nad teenisid vabatantsus paremuselt kolmanda punktisaagi 125,07 ning kokkuvõttes 211,52 punkti.

Pronksmedalile tulid MM-debütandid, USA esindajad Emilea Zingas ja Vadym Kolesnik 209,20 punktiga. Kõigest 0,22 punkti kaugusele jäi neist Suurbritannia paar Lilah Fear ja Lewis Gibson. Esiviisiku lõpetasid Hispaania esindajad Olivia Smart ja Tim Dieck (206,37).

Pühapäeval toimub traditsiooniline galaetendus. Otseülekanne algab ETV+ kanalil ja ERR-i spordiportaalis kell 15.30.

Enne võistlust:

Vabatantsule lähevad esikohalt vastu Prantsusmaad esindavad Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron, kes on tänavu tulnud olümpiavõitjaks ja ka Euroopa meistriks. Rütmitantsus teenisid nad 92,74 punkti, mis on ühtlasi nende parim punktisaak ning ameeriklaste Evan Batesi ja Madison Chocki (93,91 p) järel kõigi aegade teine tulemus.

Vabatantsus on Fournier Beaudry ja Cizeroni parimaks tulemuseks Milano Cortina olümpial kogutud 135,64 punkti, mida nad peaksid Batesi ja Chocki maailmarekordi (232,32 p) alistamiseks vähemalt 3,95 punkti võrra parandama. Milano Cortina olümpial hõbeda võitnud ameeriklased MM-il ei osale.

Kui Fournier Beaudry ja Cizeron lähevad vabatantsule võrdlemisi kindla eduga, siis heitlus teise koha nimel tõotab tulla pingeline. Teiselt kohalt läheb vabatantsule vastu olümpial pronksi saanud Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier, kes kogus rütmitantsus 86,45 punkti, aga britid Lilah Fear ja Lewis Gibson (85,09 p), ameeriklased Emilea Zingas ja Vadym Kolesnik (84,21 p) ning prantslased Evgeniia Lopareva ja Geoffrey Brissaud (83,07 p) ei jää üldse kaugele.

Fournier Beaudry ja Cizeron lähevad viimaste võistlejatena jääle Eesti aja järgi kell 22.42.