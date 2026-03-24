Jalgpalliliidu esindajad osalesid Austrias mainekal UEFA seminaril

Eesti Jalgpalli Liidu esindajad osalesid rahvusvahelisel UEFA Grow seminaril, kus kuulati välismaiseid kogemusi ning ammutati inspiratsiooni kodumaise jalgpalli arendamiseks.

Mainekas vutikonverents toimus 18.-19. märtsini Austria pealinnas Viinis. EJL-i esindajatena osalesid üritusel asepeasekretär Karolin Kaivoja ja tippliigade turundusspetsialist Marie Heleen Lisette Kimsen.

Kaivoja kinnitas, et kogus konverentsilt eelkõige mõtteainet just jalgpalli arengutrendidega kaasas käimise kohta. "Konverents keskendus mängu arengule nii ärilises kui ka sotsiaalses mõttes, paljuski keskenduti fännikogemustele," meenutas ta.

Olulist rõhku pandi ka näiteks tehnoloogia arengule. "Üks oluline sõnum oli, et jalgpall ei ole enam lihtsalt mäng, vaid kiiresti digitaliseeruv omaette ökosüsteem, mis on tugevalt mõjutatud näiteks videomängudest ja erinevatest virtuaalplatvormidest," ütles EJL-i asepeasekretär.

Ta jätkas: "Noored veedavad suure osa ajast virtuaalmaailmas – näiteks EA videomänge mängides. Jalgpallis tegutsedes tuleb seda kindlasti arvesse võtta, et üldse fänne kõnetada."

Kimseni hinnangul oli konverents mõtlemapanev ka inimlikust vaatevinklist. "Mulle jäi kõrvu, et jalgpall võiks olla pääsetee sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Kui inimesed tunnevad end ühiskonnas üksikuna, tuleks mõelda, kuidas saaks jalgpall olla lahendus nende muredega toimetulekul," ütles ta.

"Üks asi, mida ise sooviks parandada, on koondise ja Premium liiga mängudele nii-öelda rituaalide või traditsioonide loomine. Näiteks Norras mängitakse enne igat koondisemängu staadionil üht ja sama lugu, mis tõmbab rahva kaasa ja loob emotsiooni," lisas Kimsen. "Selline elamuse ja kuuluvustunde loomine on miski, mida võiksime kindlasti ka ise kasutada."

Mõlemad EJL-i esindajad rõhutasid, et konverentsilt jäi väga olulise mõtteterana meelde noorema põlvkonna kaasamise nimel tehtava töö tähtsus. "See nõuab katkematut arendustööd. Üks näide on otseülekannete mobiilisõbralikumaks muutmine, aga noorte kaasamiseks tuleb pidevalt silmad lahti hoida ja hinnata, mis parasjagu kõige paremini töötab," ütles Kimsen.

Kaivoja lisas: "Noorte fännide jaoks ei ole jalgpall enam lihtsalt see, mis toimub platsil, vaid midagi palju rohkemat – mänguelamuse hulka kuuluvad nii kogukonnatunne kui kasvõi ligipääs kõikvõimalikule videosisule. Noorte kaasamine eeldab aina rohkem tööd ning peame selle nimel kindlasti üha enam vaeva nägema."

Toimetaja: Anders Nõmm

