Kuuse koduklubi kaotuseta seeria lõppes

Jalgpall
Karl Jakob Hein ja Märten Kuusk.
Karl Jakob Hein ja Märten Kuusk. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Märten Kuusk ja tema koduklubi Katowice tunnistasid Poola kõrgliiga 16. mänguvoorus Konstantin Vassiljevi endise leivaisa Jagiellonia 2:1 paremust.

Eesti koondislase pingile jätnud Katowice jäi kaotusseisu 11. minutil ning teine tabamus vajutati nende võrku esimese kolmveerandtunni lõpu eel. Teisel poolajal õnnestus Kuuse leivaisal küll üks värav tagasi lüüa, ent kaheksa minutit enne normaalaja lõppu löödud tabamus jäi nende ainukeseks, vahendab Soccernet.

Ühtlasi tähistas kaotus Jagiellonia vastu ka Katowice suurepärase seeria lõppu, sest enne teisipäevast kaotust suudeti vastased alistada kolmel järjestikusel korral. Katowice asub liigatabelis 36 punktiga seitsmendal kohal. Konverentsiliiga eelringi viiv neljas koht on neist kahe silma kaugusel ja Meistrite liiga eelringi viiv teine positsioon viie punkti kaugusel. 

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:43

Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

16:28

Raske õlavigastus võib Schmeicheli karjääri lõpetada: kavatsen võidelda

15:43

Kuuse koduklubi kaotuseta seeria lõppes

13:24

FIFA-l ei ole plaanis Iraanile vastu tulla

09:11

Aafrika jalgpallimeistrilt võeti paar kuud pärast finaali tiitel ära

08:36

Real, PSG ja Arsenal tagasid koha kaheksa parema seas

17.03

Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

17.03

Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

17.03

Iraani vutikoondise MM-i mängud võidakse viia Mehhikosse

16.03

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

sport.err.ee uudised

17:43

Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

17:05

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

16:28

Raske õlavigastus võib Schmeicheli karjääri lõpetada: kavatsen võidelda

15:43

Kuuse koduklubi kaotuseta seeria lõppes

15:12

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

14:26

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

13:55

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

13:24

FIFA-l ei ole plaanis Iraanile vastu tulla

12:52

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

12:12

Johannes Seeman võitis Hiinas napilt

11:43

Shai 40 punkti olid Magicule liiast

11:03

Rooba viskas Soomes värava ja Kombe andis väravasöödu

10:30

USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

09:47

Drelli klubil ei õnnestunud Meistrite liigas vahegruppi võita

09:11

Aafrika jalgpallimeistrilt võeti paar kuud pärast finaali tiitel ära

08:36

Real, PSG ja Arsenal tagasid koha kaheksa parema seas

08:08

Panter kaotas veerandfinaalis kolmandat korda ja langes konkurentsist

17.03

Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

17.03

ETV spordisaade, 17. märts

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

loetumad

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

17.03

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

17.03

Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile Uuendatud

17.03

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

10:30

USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

17.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil üle noatera lõppvõistlusele

17.03

Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

09:11

Aafrika jalgpallimeistrilt võeti paar kuud pärast finaali tiitel ära

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

17.03

Kaks dopingukaristust ära kandnud eksmaailmameister võistleb sise-MM-il

