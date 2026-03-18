Kuuse koduklubi kaotuseta seeria lõppes

Eesti koondislase pingile jätnud Katowice jäi kaotusseisu 11. minutil ning teine tabamus vajutati nende võrku esimese kolmveerandtunni lõpu eel. Teisel poolajal õnnestus Kuuse leivaisal küll üks värav tagasi lüüa, ent kaheksa minutit enne normaalaja lõppu löödud tabamus jäi nende ainukeseks, vahendab Soccernet.

Ühtlasi tähistas kaotus Jagiellonia vastu ka Katowice suurepärase seeria lõppu, sest enne teisipäevast kaotust suudeti vastased alistada kolmel järjestikusel korral. Katowice asub liigatabelis 36 punktiga seitsmendal kohal. Konverentsiliiga eelringi viiv neljas koht on neist kahe silma kaugusel ja Meistrite liiga eelringi viiv teine positsioon viie punkti kaugusel.

