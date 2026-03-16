Uspenski kaotas U-23 EM-il pronksimatši

Robin Uspenski ja Saipula Gadžimagomedov Autor/allikas: United World Wrestling
Eesti maadleja Robin Uspenski kaotas Serbias Zrenjaninis toimunud kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel pronksimatši.

Kreeka-Rooma kehakaalus kuni 97 kg võistelnud Uspenski pidi tunnistama Venemaa esindaja Saipula Gadžimagomedovi paremust skooriga 6:4.

Varasemalt sai eestlane jagu armeenlasest Ruben Gevorgjanist 6:1 ja horvaadist Tomislav Brkanist 4:1, kuid kaotas siis poolfinaalis Valgevene esindajale Abubakar Haslahhanovile 0:8.

Selle kaalukategooria kuni 23-aastaste Euroopa meistriks krooniti ukrainlane Jehor Jakušenko, kes alistas finaalis Haslahhanovi 3:1. Teise pronksi sai Gadžimagomedovi kõrval sakslane Darius Kiefer.

Tervikuna oli parim koondis aga Venemaal, kes sai võistlustel osaleda oma lipu all. Kõigi kaalukategooriate peale teeniti 11 kulda, kuus hõbedat ja kaheksa pronksi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

18:38

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

18:06

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

16:59

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

12:56

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo