Uspenski kaotas U-23 EM-il pronksimatši

Kreeka-Rooma kehakaalus kuni 97 kg võistelnud Uspenski pidi tunnistama Venemaa esindaja Saipula Gadžimagomedovi paremust skooriga 6:4.

Varasemalt sai eestlane jagu armeenlasest Ruben Gevorgjanist 6:1 ja horvaadist Tomislav Brkanist 4:1, kuid kaotas siis poolfinaalis Valgevene esindajale Abubakar Haslahhanovile 0:8.

Selle kaalukategooria kuni 23-aastaste Euroopa meistriks krooniti ukrainlane Jehor Jakušenko, kes alistas finaalis Haslahhanovi 3:1. Teise pronksi sai Gadžimagomedovi kõrval sakslane Darius Kiefer.

Tervikuna oli parim koondis aga Venemaal, kes sai võistlustel osaleda oma lipu all. Kõigi kaalukategooriate peale teeniti 11 kulda, kuus hõbedat ja kaheksa pronksi.