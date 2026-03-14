Uspenski kaotas U-23 EM-il, aga ees ootab pronksimatš

Jeremejev saab jätkata lohutusringis, kus kohtub ukrainlase Dmytro Vassiljeviga. Leithami vastane kaotas veerandfinaalis ning seega tema edasi maadelda ei saa.

Teised Eesti maadlejad laupäeval võite ei teeninud. Al-Bara Chopalaev (-63 kg) pidi lohutusringis tunnistama kreeklase Marios Kapantaisise 6:3 paremust, Artur Jeremejev (-72 kg) kaotas kaheksandikfinaalis 0:9 venelasele Rabil Askerovile ning Ekke Kõu Leitham (-82 kg) 0:5 rootslasele Alexander Johanssonile.

Pühapäeva õhtul ootab Uspenskit ees pronksimatš kas poolaka Wojciech Iwanowskiga või venelase Saipula Gadžimagomedoviga.

Õhtupoolikul toimunud poolfinaalis tuli Uspenskile vastu Valgevene esindaja Abubakar Haslahhanov, kes sai kahe aasta tagusel täiskasvanute EM-il pronksmedali ning saavutas Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha. Eestlane pidi paraku tunnistama vastase 8:0 paremust.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: