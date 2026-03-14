Uspenski kaotas U-23 EM-il, aga ees ootab pronksimatš

Robin Uspenski. Autor/allikas: United World Wrestling
Serbias Zrenjaninis toimuvatel U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel maadleb Robin Uspenski pühapäeval pronksmedali nimel.

Uspenski alistas laupäeval esmalt Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -97 kg kaheksandikfinaalis armeenlase Ruben Gevorgjani punktidega 6:1. Veerandfinaalis võitis eestlane punktidega 4:1 Horvaatia maadlejat Tomislav Brkanit.

Õhtupoolikul toimunud poolfinaalis tuli Uspenskile vastu Valgevene esindaja Abubakar Haslahhanov, kes sai kahe aasta tagusel täiskasvanute EM-il pronksmedali ning saavutas Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha. Eestlane pidi paraku tunnistama vastase 8:0 paremust.

Pühapäeva õhtul ootab Uspenskit ees pronksimatš kas poolaka Wojciech Iwanowskiga või venelase Saipula Gadžimagomedoviga.

Teised Eesti maadlejad laupäeval võite ei teeninud. Al-Bara Chopalaev (-63 kg) pidi lohutusringis tunnistama kreeklase Marios Kapantaisise 6:3 paremust, Artur Jeremejev (-72 kg) kaotas kaheksandikfinaalis 0:9 venelasele Rabil Askerovile ning Ekke Kõu Leitham (-82 kg) 0:5 rootslasele Alexander Johanssonile.

Jeremejev saab jätkata lohutusringis, kus kohtub ukrainlase Dmytro Vassiljeviga. Leithami vastane kaotas veerandfinaalis ning seega tema edasi maadelda ei saa.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo