Uspenski kaotas U-23 EM-il, aga ees ootab pronksimatš
Serbias Zrenjaninis toimuvatel U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel maadleb Robin Uspenski pühapäeval pronksmedali nimel.
Uspenski alistas laupäeval esmalt Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -97 kg kaheksandikfinaalis armeenlase Ruben Gevorgjani punktidega 6:1. Veerandfinaalis võitis eestlane punktidega 4:1 Horvaatia maadlejat Tomislav Brkanit.
Õhtupoolikul toimunud poolfinaalis tuli Uspenskile vastu Valgevene esindaja Abubakar Haslahhanov, kes sai kahe aasta tagusel täiskasvanute EM-il pronksmedali ning saavutas Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha. Eestlane pidi paraku tunnistama vastase 8:0 paremust.
Pühapäeva õhtul ootab Uspenskit ees pronksimatš kas poolaka Wojciech Iwanowskiga või venelase Saipula Gadžimagomedoviga.
Teised Eesti maadlejad laupäeval võite ei teeninud. Al-Bara Chopalaev (-63 kg) pidi lohutusringis tunnistama kreeklase Marios Kapantaisise 6:3 paremust, Artur Jeremejev (-72 kg) kaotas kaheksandikfinaalis 0:9 venelasele Rabil Askerovile ning Ekke Kõu Leitham (-82 kg) 0:5 rootslasele Alexander Johanssonile.
Jeremejev saab jätkata lohutusringis, kus kohtub ukrainlase Dmytro Vassiljeviga. Leithami vastane kaotas veerandfinaalis ning seega tema edasi maadelda ei saa.
Toimetaja: Henrik Laever