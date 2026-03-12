X!

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

Laskesuusatamine
Kretel Kaljumäe
Kretel Kaljumäe Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusakoondise treener Karel Viigipuu ütles Otepääl toimuval laskesuusatamise MK-etapil, et Tuuli Tomingas haigestus ning tema asemel läheb reedeses sprindisõidus rajale Kretel Kaljumäe.

Viigipuu ütles neljapäeval pärast meeste sprindisõitu, et reedel lähevad naiste jälitussõidus starti Regina Ermits, Susan Külm, Johanna Talihärm ning Kretel Kaljumäe, kes asendab haigestunud Tuuli Tomingast.

"Tuuli kahjuks ei sõida, jäi natuke tõbiseks. Et tervist hoida, tuleb reservsportlane," ütles Viigipuu, lisades, et Tomingas Otepää MK-etapil tõenäoliselt ei osalegi. "On varianti, aga tõenäoliselt haigustest nii kiiresti terveks ei saa. Tervis on sportlasele ikka kõige kallim asi, sellega ei tasu riskida."

Neljapäeval anti kodusele MK-etapile avapauk meeste sprindiga, kus 60 parema sekka ehk jälitussõitu pääsesid 15. koha saanud Kristo Siimer ja 50. koha saanud Mark-Markos Kehva. Siimer pole kunagi MK-sarjas individuaalvõistlusel nii hea tulemusega lõpetanud.

"Kui kaotad viimasel ringil maailma parimatele 12 sekundit, siis see näitab, et koduseinad toetasid teda tugevalt," ütles Viigipuu. "Mark-Markos sõitis väga tublisti, tegutses tiirus veel paremini."

Avaringil valusalt kukkunud Rene Zahkna jäi esimesena jälitusest välja ehk saavutas kodupubliku ees 61. koha, Jakob Kulbin sai 68. koha. "Jakob sai meie meestest kõige keerulisemad olud, lamadestiirus tuli kaks eksimust. Aga ta alustas väga julgelt, selle üle on hea meel. Ta seisund on hea, aga lõpu poole oli näha, et hakkas aega ära andma. Tihti ongi, et kui trahviringid tehtud on, siis hakkad rajal ka kaotama. Renest on kahju," lisas Viigipuu.

Mis hinde treener Eesti meeste neljapäevasele esitusele annaks? "Kristo tõmbas hinde kuue peale!" vastas Viigipuu. "Neli, kui kõik neli oleks saanud jälitusse, siis oleks katus pealt lennanud!"

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste sprindist algab reedel kell 16.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

