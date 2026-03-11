Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

Jõhvi jalgpallimuuseumis loodi mõni aasta tagasi Tõnu Eapostile pühendatud mälestusstend ja nüüd soovitakse astuda järgmine samm, et jäädvustada tema panus piirkonna spordielusse monumendiga. Kavandatava pronksbüsti asukoht on Kohtla-Järve jäähalli ümbrus ja selle autor on Ukraina skulptor Eldaniz Gurbanov, vahendab Jalgpall.ee.

Monumendi valmistamise ja transpordi esialgne maksumus on ligikaudu 15 000 eurot. Kampaania peamine eesmärk on koguda 8000 eurot, mis võimaldaks tasuda ettemaksu ning alustada pronksbüsti valmistamist. Täiendav eesmärk on koguda veel 7000 eurot, et katta monumendi ülejäänud maksumus ja korrastada selle ümbrus.

Tõnu Eapost (09.01.1947–27.03.2014) oli Kohtla-Järvel hästi tuntud sporditegelane, kes andis märkimisväärse panuse nii jalgpalli kui ka jäähoki arengusse. Ta oli üks Kohtla-Järve jäähalli rajamise algatajatest.

Väravavahina võitis ta ENSV jalgpalli meistrivõistlustel ühe hõbemedali ja viis pronksi ning tuli 1986. aastal Estonia kaevanduse meeskonnaga karikavõitjaks. Hiljem tegutses ta treenerina ja töötas väravavahtide treenerina ka Narva JK Transi juures.