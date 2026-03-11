X!

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

Jalgpall
Tõnu Eaposti kavandatav büst
Tõnu Eaposti kavandatav büst Autor/allikas: Jõhvi rahva jalgpallimuuseum
Jalgpall

Jõhvi Jalgpallimuuseum algatas toetuskampaania, mille eesmärk on rajada monument jalgpallurile ja treenerile Tõnu Eapostile. Kampaaniat saab toetada igaüks annetusega Hooandja veebilehel.

Jõhvi jalgpallimuuseumis loodi mõni aasta tagasi Tõnu Eapostile pühendatud mälestusstend ja nüüd soovitakse astuda järgmine samm, et jäädvustada tema panus piirkonna spordielusse monumendiga. Kavandatava pronksbüsti asukoht on Kohtla-Järve jäähalli ümbrus ja selle autor on Ukraina skulptor Eldaniz Gurbanov, vahendab Jalgpall.ee.

Monumendi valmistamise ja transpordi esialgne maksumus on ligikaudu 15 000 eurot. Kampaania peamine eesmärk on koguda 8000 eurot, mis võimaldaks tasuda ettemaksu ning alustada pronksbüsti valmistamist. Täiendav eesmärk on koguda veel 7000 eurot, et katta monumendi ülejäänud maksumus ja korrastada selle ümbrus.

Tõnu Eapost (09.01.1947–27.03.2014) oli Kohtla-Järvel hästi tuntud sporditegelane, kes andis märkimisväärse panuse nii jalgpalli kui ka jäähoki arengusse. Ta oli üks Kohtla-Järve jäähalli rajamise algatajatest.

Väravavahina võitis ta ENSV jalgpalli meistrivõistlustel ühe hõbemedali ja viis pronksi ning tuli 1986. aastal Estonia kaevanduse meeskonnaga karikavõitjaks. Hiljem tegutses ta treenerina ja töötas väravavahtide treenerina ka Narva JK Transi juures.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

17:03

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

16:11

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

10.03

Manchester City ja Liverpool loositi karikasarjas vastamisi

09.03

Tuttav mure jättis Käidi eemale, tiitlit jahtiv Thun naasis võidureele

09.03

Sorga andis debüütmängus väravasöödu, Shein pääses karikasarjas edasi

08.03

Metsa ja Heina koduklubid said punktilisa, aga eestlased ei mänginud

08.03

Saalijalgpalli järelkasvumeistriks tuli Põltsamaa meeskond

sport.err.ee uudised

17:59

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

17:50

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile Uuendatud

17:03

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

16:11

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

15:41

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

14:26

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

13:51

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

13:23

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

12:49

Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

12:12

Eesti ronija võitis Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise medali

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

loetumad

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo