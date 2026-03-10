Vabamaadleja Aleksandrov piirdus U-23 EM-il ühe matšiga
Serbias Zrenjaninis alanud U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel piirdus Eesti ainus vabamaadleja ühe matšiga.
Tristan Aleksandrov kaotas kaheksandikfinaalis seisuga 1:12 armeenlasele Haik Papikjanile. Papikjan kaotas omakorda veerandfinaalis 3:5 seisuga poolakale Mateusz Pedzickile ning seega Aleksandrov lohutusringides jätkata ei saanud.
Kusjuures Aleksandrov võitis kuu aega tagasi tagasi Kristjan Palusalu memoriaalil Pedzickit kaks korda, esmalt alagrupis 7:4 ning ka pronksimatšis 7:2.
Reedel alusatvad eestlastest võistlemist Kreeka-Rooma maadlejad Al-Bara Chopalaev ning Eerik Pank ja laupäeval Artur Jeremejev, Ekke Kõu Leitham ning Robin Uspenski.
Toimetaja: Henrik Laever