IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

Nii lubati paralümpiamängudele oma lipu all Venemaa ja Valgevene sportlased, mistõttu mitmed riigid, sealhulgas Eesti, otsutasid avatseremooniat boikoteerida. Mõlema riigi ja ka Iisraeli sissemarsi ajal oli kuulda vilet.

Rahvusvahelise paralümpialiikumise juhid on viidanud, et otsus Venemaa õigused ennistada oli demokraatlik ja samuti ei nähta liigset probleemi sportlaste seotuses militaarstruktuuridega.

"Pole vahet, mida nad on minevikus lahinguväljal teinud," sõnas rahvusvahelise paralümpiakomitee (IPC) president Andrew Parsons BBC-le. "Sõjakuriteod on midagi teistsugust, aga meie liikumine annab teise võimaluse."

"Paljud riigid värbavad sportlasi armeest, nii et kui Venemaa seda teeb, siis nad pole ainsad. Meie liikumine algas pärast teist maailmasõda spetsiifiliselt vigastatud militaarpersonaliga. Nii et paralümpialiikumine annab pärast sõda võimaluse."

Milano Cortina paralümpiamängud kestavad 15. märtsini. Venemaa on esindatud kuue ja Valgevene nelja sportlasega.