FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

Olümpial on nn neutraalsete sportlastena starti lubatud ka mitmed venelased ja valgevenelased. Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) president Johan Eliasch usub, et sportlaste neutraalsust kontrollimise süsteem on piisavalt tõhus.

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) tegi detsembri algul otsuse, millega lubati venelastel ja valgevenelastel FIS-i kureeritavatel aladel neutraalsete sportlastena taliolümpial osaleda. See on viinud olukorrani, kus Milano Cortina olümpia võistlustel kohtab mitmeid AIN-tähistusega vormi kandvaid sportlasi.

Neutraalsete sportlaste parim tulemus kuulub murdmaasuusatajale Saveli Korosteljovile, kes saavutas suusavahetusega sõidus neljanda koha.

FIS-i president Johan Eliasch ütles ERR-ile, et lõpuks ongi kõik võimalik taandada inimõiguste tasandile. "Keegi ei saa valida seda, kus nad sünnivad. Samal ajal on väga oluline, et olümpiamänge ei kasutataks konfliktis olevates riikides propagandarelvana," ütles Eliasch. "Lisan, et neutraalse sportlase staatuse saamiseks kehtestatud tingimused on rangelt ROK-i poolt paika pandud."

Kas need reeglid tõesti töötavad? "FIS-i kogemuse järgi on reeglid seni tõesti töötanud. Aga me oleme ka väga rangelt jälginud, et nendest reeglitest nö õpiku järgi kinni peetaks," vastas rahvusvahelise suusaliidu juht.

Rootsi väljaandes Expressen töötav Tomas Pettersson on kajastanud olümpiamänge kohapeal 12 korda. Tema tõdes, et Rootsi ajakirjanikud on otsustanud venelastest sportlastega suhelda. "Arvan, et võin rääkida iga olümpial suusatava Rootsi sportlase eest: keegi ei tahtnud, et venelased siin võistleksid," ütles ta. "Kõik soovisid, et võistluskeeld olümpia ajal endiselt kehtiks. CAS-i otsuses oldi väga pettunud."

Milano Cortina olümpiamängudele pääses 13 Venemaa ja seitse Valgevene sportlast.