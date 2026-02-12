X!

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

OM2026
Foto: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
OM2026

Olümpial on nn neutraalsete sportlastena starti lubatud ka mitmed venelased ja valgevenelased. Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) president Johan Eliasch usub, et sportlaste neutraalsust kontrollimise süsteem on piisavalt tõhus.

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) tegi detsembri algul otsuse, millega lubati venelastel ja valgevenelastel FIS-i kureeritavatel aladel neutraalsete sportlastena taliolümpial osaleda. See on viinud olukorrani, kus Milano Cortina olümpia võistlustel kohtab mitmeid AIN-tähistusega vormi kandvaid sportlasi.

Neutraalsete sportlaste parim tulemus kuulub murdmaasuusatajale Saveli Korosteljovile, kes saavutas suusavahetusega sõidus neljanda koha.

FIS-i president Johan Eliasch ütles ERR-ile, et lõpuks ongi kõik võimalik taandada inimõiguste tasandile. "Keegi ei saa valida seda, kus nad sünnivad. Samal ajal on väga oluline, et olümpiamänge ei kasutataks konfliktis olevates riikides propagandarelvana," ütles Eliasch. "Lisan, et neutraalse sportlase staatuse saamiseks kehtestatud tingimused on rangelt ROK-i poolt paika pandud."

Kas need reeglid tõesti töötavad? "FIS-i kogemuse järgi on reeglid seni tõesti töötanud. Aga me oleme ka väga rangelt jälginud, et nendest reeglitest nö õpiku järgi kinni peetaks," vastas rahvusvahelise suusaliidu juht.

Rootsi väljaandes Expressen töötav Tomas Pettersson on kajastanud olümpiamänge kohapeal 12 korda. Tema tõdes, et Rootsi ajakirjanikud on otsustanud venelastest sportlastega suhelda. "Arvan, et võin rääkida iga olümpial suusatava Rootsi sportlase eest: keegi ei tahtnud, et venelased siin võistleksid," ütles ta. "Kõik soovisid, et võistluskeeld olümpia ajal endiselt kehtiks. CAS-i otsuses oldi väga pettunud."

Milano Cortina olümpiamängudele pääses 13 Venemaa ja seitse Valgevene sportlast.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

olümpiauudised

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

00:26

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

12.02

Aigro tegi suurel mäel treeningu: jalg lubab hüpata, aga valus on

12.02

Teder on olümpiadebüüdiks valmis: üritan enda parima sõidu teha

12.02

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda Uuendatud

12.02

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

12.02

Saksamaa kelgutajad said jälle olümpiavõidu, Läti jäi napilt pronksist ilma

12.02

VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

sport.err.ee värsked uudised

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

00:26

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

12.02

Aigro tegi suurel mäel treeningu: jalg lubab hüpata, aga valus on

12.02

Teder on olümpiadebüüdiks valmis: üritan enda parima sõidu teha

12.02

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda Uuendatud

12.02

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

12.02

ETV spordisaade, 12. veebruar

12.02

Saksamaa kelgutajad said jälle olümpiavõidu, Läti jäi napilt pronksist ilma

12.02

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

12.02

Henn Rahvuste liiga vastastest: varasemat loosiõnne vaadates veidi parem

12.02

VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

12.02

Soome olümpiakomitee saatis purjutanud suusahüppetreeneri olümpialt koju

12.02

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

12.02

Omaanis head taset näidanud Mihkels ootab põnevusega AÜE velotuuri

12.02

Lollobrigida teenis kodusel olümpial teise kulla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo