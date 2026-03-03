X!

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

Parasport
Eesti delegatsioon neli aastat tagasi Pekingi taliparalümpiamängude avatseremoonial
Eesti delegatsioon neli aastat tagasi Pekingi taliparalümpiamängude avatseremoonial Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Parasport

Eesti delegatsioon ei osale Milano Cortina taliparalümpiamängude avatseremoonial. Mitteosalemise põhjuseks on Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) ning Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) otsus lubada agressorriikide Venemaa ja Valgevene parasportlased taliparalümpiale võistlema oma lipu ja sümboolikaga. Ühtlasi ei edasta ERR paralümpiamängude ava- ega lõputseremooniat oma kanalites.

Sarnaselt Eestile jäävad avatseremoonialt jäävad kõrvale ka Ukraina, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Tšehhi, Kanada, Austraalia ning mitmete teiste riikide delegatsioonid. Samuti ei osale EPK ametnikud IPC ametlikel vastuvõttudel.

"Oleme solidaarsed Ukraina delegatsiooni ja rahvaga ega osale Milano Cortina paralümpiamängude avatseremoonial sarnaselt oma lähinaabritele ja paljudele teistele riikidele. Praeguses olukorras ei olnudki võimalik teistsugust otsust langetada. Mõistame agressorriikide osalemise paralümpiamängudel selgelt ja ühemõtteliselt hukka," kommenteeris EPK president Monika Haukanõmm.

Eestit esindab Milano Cortina taliparalümpiamängudel ratastoolikurlingu segapaar Ain Villau - Kätlin Riidebach. Ratastoolikurlingus, paralaskesuusatamises ega parajäähokis agressorriikide sportlasi võistlema ei lubata.

Paralümpiamängude ava- ja lõputseremoonia otseülekannet ERR-i telekanalid ei edasta. "Venemaa ja Valgevene on sõjakuritegude toimepanemises osalevad riigid ning me ei saa normaliseerida agressorriikide integratsiooni mistahes vormis, kuni Ukrainas jätkub täiemahuline sõda," selgitas ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. Sarnaselt Eesti avalik-õiguslikule ringhäälingule ei edasta Milano Cortina 2026. aasta paralümpiamängude tseremooniaid Soome YLE, Läti LSM ning Leedu LRT.

ERR toob vaatajateni Milano Cortina paralümpiamängudelt kokku 12 otseülekannet. Lisaks kolmapäeval algavatele ratastoolikurlingu ülekannetele näidatakse ka laskesuusatamist ning kelguhoki finaali.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Paraspordiuudised

16:23

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

26.02

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

23.02

Rahvusvahelise paralümpiakomitee juht: julgustame ukrainlasi osa võtma

15.01

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

07.01

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

22.12

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

11.12

Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

26.11

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

24.11

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali

sport.err.ee uudised

18:28

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

17:56

Mark Lajal loobus Thionville'i Challengerist

17:23

Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

16:59

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

16:18

Naiste jalgpallikoondis pidi Bosnia ja Hertsegoviina paremust tunnistama

15:41

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

15:04

Paides toimub suurejooneline Ameerika jalgpalli laager

14:46

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

14:07

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

13:24

Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

12:58

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

12:18

Suusaorienteerujad said MM-il tunda ootamatuid olusid

11:31

KUULA | "Võimla" võtab ette Eesti korvpallikoondise mängud

11:18

Madridi Real kaotas Hispaanias teist korda järjest

10:55

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo