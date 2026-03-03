Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

Eesti delegatsioon ei osale Milano Cortina taliparalümpiamängude avatseremoonial. Mitteosalemise põhjuseks on Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) ning Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) otsus lubada agressorriikide Venemaa ja Valgevene parasportlased taliparalümpiale võistlema oma lipu ja sümboolikaga. Ühtlasi ei edasta ERR paralümpiamängude ava- ega lõputseremooniat oma kanalites.

Sarnaselt Eestile jäävad avatseremoonialt jäävad kõrvale ka Ukraina, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Tšehhi, Kanada, Austraalia ning mitmete teiste riikide delegatsioonid. Samuti ei osale EPK ametnikud IPC ametlikel vastuvõttudel.

"Oleme solidaarsed Ukraina delegatsiooni ja rahvaga ega osale Milano Cortina paralümpiamängude avatseremoonial sarnaselt oma lähinaabritele ja paljudele teistele riikidele. Praeguses olukorras ei olnudki võimalik teistsugust otsust langetada. Mõistame agressorriikide osalemise paralümpiamängudel selgelt ja ühemõtteliselt hukka," kommenteeris EPK president Monika Haukanõmm.

Eestit esindab Milano Cortina taliparalümpiamängudel ratastoolikurlingu segapaar Ain Villau - Kätlin Riidebach. Ratastoolikurlingus, paralaskesuusatamises ega parajäähokis agressorriikide sportlasi võistlema ei lubata.

Paralümpiamängude ava- ja lõputseremoonia otseülekannet ERR-i telekanalid ei edasta. "Venemaa ja Valgevene on sõjakuritegude toimepanemises osalevad riigid ning me ei saa normaliseerida agressorriikide integratsiooni mistahes vormis, kuni Ukrainas jätkub täiemahuline sõda," selgitas ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. Sarnaselt Eesti avalik-õiguslikule ringhäälingule ei edasta Milano Cortina 2026. aasta paralümpiamängude tseremooniaid Soome YLE, Läti LSM ning Leedu LRT.

ERR toob vaatajateni Milano Cortina paralümpiamängudelt kokku 12 otseülekannet. Lisaks kolmapäeval algavatele ratastoolikurlingu ülekannetele näidatakse ka laskesuusatamist ning kelguhoki finaali.