X!

Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

Jalgpall
Inglismaa jalgpalli karikavõistlused: Wrexham - Chelsea.
Inglismaa jalgpalli karikavõistlused: Wrexham - Chelsea. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli karikavõistlustel sai Chelsea lisaaega nõudnud lahingu järel jagu esiliigasse kuuluvast Wrexhamist 4:2 ja tagas koha veerandfinaalis.

Külalismeeskonna rollis olnud Chelsea jäi Sam Smithi värava järel 18. minutil kaotusseisu, aga viigistas vahetult enne avapoolaja lõppu, kui omaväravaga sai hakkama Wrexhami puurilukk Arthur Okonkwo. Wrexham haaras uuesti juhtohjad 78. minutil, mil sihile jõudis Callum Doyle. Neli minutit hiljem vastas Chelsea poolelt väravaga Josh Acheampong.

Külalistele ulatas normaalaja lõpus abikäe Wrexhami poolkaitsja George Dobson, kes sai vastase maha niitmise eest punase kaardi. Kuus minutit pärast lisaaja algust viis Chelsea esimest korda juhtima Alejandro Garnacho tabamus. Wrexham saatis kolmanda palli Chelsea võrku 114. minutil, ent VAR fikseeris suluseisu ja värav tühistati. Teise lisaaja viiendal üleminutil vormistas lõppseisu Joao Pedro.

Kõrgliiga liidermeeskond Arsenal sai võõrsil 2:1 jagu kolmandasse liigasse kuuluvast Mansfield Townist, võitjate väravate eest hoolitsesid Noni Madueke ja Eberechi Eze. Manchester City oli võõral väljakul 3:1 üle liigakaaslasest Newcastle Unitedist. Külaliste kolmest väravast kaks lõi Omar Marmoush, ühe Savinho.

Viimased viienda ringi kohtumised peetakse pühapäeval ja esmaspäeval ning seejärel loositakse veerandfinaalide paarid.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:03

Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

00:05

Tallinna FC Qarabag teenis veerandfinaalis viis punast kaarti

07.03

Eesti naiste jalgpallikoondis avas viigiga MM-valiksarjas punktiarve

07.03

Vaprus pööras kodupubliku ees kaheväravalise kaotusseisu võiduks

07.03

VIDEO | Flora alustas hooaega kolme väravaga

07.03

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

06.03

Thuni superseeria sai mängu viimasest löögist otsa

05.03

Qarabag teenis saalijalgpalli meistriliiga veerandfinaalis esimese võidu

05.03

Trans peab esimesed kodumängud kurikuulsas jalgpallihallis

05.03

Arsenal kasvatas tabeli tipus edu, ManU kaotas kümne mehega Newcastle'ile

sport.err.ee uudised

13:47

Itaalia saavutas Inglismaa üle ajaloolise võidu

13:03

Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

12:35

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

11:55

NBA valitsev meister jõudis esimesena 50 võiduni

11:33

TÄNA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu?

10:49

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

10:22

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

09:41

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaari ootab ees tähtis mõõduvõtt Jaapani paariga

09:13

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskond jõuab lõpuks esikümnesse?

08:48

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

08:08

Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

00:05

Tallinna FC Qarabag teenis veerandfinaalis viis punast kaarti

07.03

Kuuba kohtub Portugali turniiri poolfinaalis esinumbriga

07.03

Koitmaa: kui poleks selle tiimiga võitnud, oleks pidanud peeglisse vaatama

07.03

Galeriid | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

07.03

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli Uuendatud

07.03

ETV spordisaade, 7. märts

07.03

Tartu Ülikool kaotas Valmieras suurelt, Keila KK võitis teisel lisaajal Uuendatud

07.03

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

07.03

Eesti naiste jalgpallikoondis avas viigiga MM-valiksarjas punktiarve

loetumad

07.03

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

07.03

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

07.03

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes Uuendatud

07.03

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile Uuendatud

07.03

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud Uuendatud

07.03

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

07.03

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

09:13

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskond jõuab lõpuks esikümnesse?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo