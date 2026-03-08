Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

Viimased viienda ringi kohtumised peetakse pühapäeval ja esmaspäeval ning seejärel loositakse veerandfinaalide paarid.

Kõrgliiga liidermeeskond Arsenal sai võõrsil 2:1 jagu kolmandasse liigasse kuuluvast Mansfield Townist, võitjate väravate eest hoolitsesid Noni Madueke ja Eberechi Eze. Manchester City oli võõral väljakul 3:1 üle liigakaaslasest Newcastle Unitedist. Külaliste kolmest väravast kaks lõi Omar Marmoush, ühe Savinho.

Külalistele ulatas normaalaja lõpus abikäe Wrexhami poolkaitsja George Dobson, kes sai vastase maha niitmise eest punase kaardi. Kuus minutit pärast lisaaja algust viis Chelsea esimest korda juhtima Alejandro Garnacho tabamus. Wrexham saatis kolmanda palli Chelsea võrku 114. minutil, ent VAR fikseeris suluseisu ja värav tühistati. Teise lisaaja viiendal üleminutil vormistas lõppseisu Joao Pedro.

Külalismeeskonna rollis olnud Chelsea jäi Sam Smithi värava järel 18. minutil kaotusseisu, aga viigistas vahetult enne avapoolaja lõppu, kui omaväravaga sai hakkama Wrexhami puurilukk Arthur Okonkwo. Wrexham haaras uuesti juhtohjad 78. minutil, mil sihile jõudis Callum Doyle. Neli minutit hiljem vastas Chelsea poolelt väravaga Josh Acheampong.

Inglismaa jalgpalli karikavõistlustel sai Chelsea lisaaega nõudnud lahingu järel jagu esiliigasse kuuluvast Wrexhamist 4:2 ja tagas koha veerandfinaalis.

