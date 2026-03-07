X!

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

Iluuisutamine
Maria Eliise Kaljuvere
Maria Eliise Kaljuvere Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Eesti iluuisutajad Elina Goidina ja Maria Eliise Kaljuvere esitasid laupäeval Tondiraba jäähallis toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel oma vabakava ja kuigi lõpptulemus jäi võib-olla ootustele alla, näitasid uisutajad oma potentsiaali.

Kolmandat korda juunioride MM-il osalenud ja ühtlasi 17. sünnipäeva tähistanud Kaljuvere kogus pühapäevases vabakavas 110,94 punkti. "Mul pole varem sellist kogemust olnud, et sünnipäeval võistlen. See oli väga äge. Muidu oli tavaline päev, aga hommikul kõik soovisid õnne," ütles ta pärast vabakava ERR-ile.

"Pigem olid mõtted võistluse peal ikka! Aga läksin rahulikumalt kavale, just võistlusvaimuga. Teadsin, et ei tohi alla anda. Tuleb lõpuni näidata, mida ma oskan."

Kaljuverel on helge tulevik ja ta teab hästi, et ilma tööta ei tule tippspordis midagi. "Eelmistel MM-idel on lühikava paremini läinud, see mõjutab punktisummat ja kohta. Ma ei tea, ma olen rahul. Mind ei huvita see koht hetkel," ütles ta. "Nii teised võistlejad on tugevamad kui ka ise olen tugevam. Usun, et järgmine hooaeg tuleb veel parem."

Kogenud treener ja ise mitu korda Eesti meistriks tulnud Tiiu Valgemäe ennustas juba pärast lühikava ebaõnnestumisi, et Kaljuvere näitab vabakavas oma potentsiaali. "Nii palju ma oma sportlast tunnen, teadsin et oleme selleks valmis ja ta tuleb mulle poolele teele vastu. Suudame unustada selle ebaõnnestumise lühikavas ja ta ajab oma asja vabakavas täiega korda!" ütles Valgemäe.

"Ma arvan, et saime väga hästi hakkama. Rääkisime peale lühikava läbi, mis oleks võinud olla paremini, mis läks viltu. Ja kõik, see jäi sinna. [Reedel] tegelesime vabakavaga, tuleva sünnipäevaga. Tore päev oli!" lisas juhendaja.

Ta toonitas samuti, et arenemine tuleb ainult läbi raske töö. "Tee tööd ja näe vaeva. Tammsaarel tuli armastus, aga meil tuleb medal kaela!"

Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

"Siin pole midagi muud, tore oleks, kui saaksime kuhugi ühe jäähalli juurde ja jääaega juurde. See kergendaks ka natuke. Ega muud polegi: töö, töö, töö!" jätkas ta. "Äkki keegi toetaks natuke, uisutamine on lõpmatult kallis. Oleme saanud hakkama, aga nüüd läheme täiskasvanutesse, isu kasvab. Äkki keegi tahab meie sponsoriks hakata, me oleks väga tänulikud."

Valgemäe näeb, et tema sportlasel on potentsiaali maailma tippu kuuluda. "Latti ei saa madalamale lasta! Saab kunagi kulla ka kaela," lõpetas ta.

Goidina: unistan suurepärastest tulemustest ja koerast

15-aastane Elina Goidina tegi aga veelgi vägevama esituse, kui püstitas kodujääl 121,32 punktiga oma isikliku rekordi. See tõi endaga kaasa ka tõusu üldarvestuses. "Ma olen väga õnnelik, tegin kõik, mida tahtsin. Pole parim tulemus, ainult ISU võistlustel parim tulemus, ma suudan parema teha," ütles ta ERR-ile.

Iluuisutaja ütles, et unistab headest tulemustest, aga üks spetsiifiline soov oleks veel: "Unistan koerast, tahan Toy-puudlit!"

Goidina suurim abiline on tema ema Elvira, kes on noorsportlasele mänedžeri, koreograafi, ÜKE-treeneri ja ka autojuhi eest. "Mul on oma töö, aga seda teen õhtul pärast treeningut," ütles ema. "Ta oli natuke närvis ja tahtis näidata, et ta on heas vormis. Jää on libe!"

Elvira Goidina rääkis, et keegi ei pidanud tütart pärast ebaõnnestunud lühikava rahustama ega motiveerima. "Mina ei räägi midagi, ta ise ütleb, et saab. Ta paneb muusikat ja joonistab, teeb midagi oma toas. Keegi ei tule tema juurde, ta on rahulikult ja teeb oma asju," rääkis ta. "Ta oskab juba kolmest axel'it, seda paljud tüdrukud ei tee. Ma näen, et talle meeldib. Hüpped on lihtsad talle, talle meeldib."

Miski ütleb, et tütre unistus Toy-puudlist ei kao kuhugi. "Mina tahan ka! Isa ei taha, sest meil juba on prantsuse buldog," ütles Elvira Goidina.

Elina Goidina Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Toimetaja: Kristjan Kallaste

