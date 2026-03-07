Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta

Bath pani vabakavas Shimadale pinge peale, kui lisas lühikavas saadud 66,95 punktile veel 138,44 (205,39 p), aga jaapanlanna tuli sellega kenasti toime ja kogus 137,01 punkti (kokku 208,91 p). Shimada jaoks oli see neljas järjestikune juunioride MM-tiitel, millega ta kindlustas endale kuuluvat rekordit veelgi.

Bathi suurepärane tulemus tõi talle hõbeda, austraallanna hüppas mööda jaapanlannast Mayuko Okast, kes sai vabakava eest 127,40 punkti ja kokku 197,17 punkti. Esikolmikust jäi esimesena välja Iisraeli sportlane Sophia Shifrin, kes kogus kokku 193,80 punkti.

Elina Goidina tegi kodupubliku ees ilusa vabakava, millega kogus isiklikku rekordit tähistavad 121,32 punkti. 15-aastane uisutaja kerkis selle toel kokkuvõttes kuus kohta ja lõpetas 14. kohaga (175,76 p).

Ilusa esituse tegi ka Maria Eliise Kaljuvere, kuid ta tegi ühel hüppel maandumisel eksimuse ning kaotas sellega punkte. Kokkuvõttes kerkis ta samuti kõrgemale, teenides 165,39 punktiga 17. koha.

Enne vabakava:

Areenile tuleb ka kaks Eesti esindajat: Maria Eliise Kaljuvere teenis lühikavas 54,45 punktiga 19. ja Elina Goidina 54,44 punktiga 20. koha. Mõlemad võistlevad vabakavas esimese soojendusgrupi lõpus.

"Ma ei tea, enne kava oli kõik hästi ja ma ei olnud närvis. Olin väga valmis, kaskaadi tegin kolm päeva puhtalt. Ma ei tea, mis juhtus," sõnas emotsionaalne Goidina ERR-ile. "Ma muretsesin Rittbergeri pärast, mul on sel aastal palju vigu olnud sel hüppel. Aga kaskaadis ma ei olnud närvis."

Kaljuvere ütles, et tundis end tavapärasest rohkem närvis. "Hommikul tõusin üles, kohe mõtlesin võistluse peale. Kui soojendasin, siis oli tunda närvi. Ma ei oskagi öelda, mis sammude reas juhtus, miks ma seal komistasin ja kukkusin. Eks ikka juhtub," ütles ta.

"Järgmine päev on uus päev. Ma ei mõtle enam selle peale. Mul on uus kava, uus eesmärk," lisas Kaljuvere. "Enesetunne on muidu hea, trennid on hästi läinud. Arvan, et see oli ikkagi närv, mis apsakad sisse tõi. Eks õpin nendest vigadest ja vabakavale lähen uute eesmärkide, ja uute emotsioonidega. Loodetavasti läheb paremini."

Kaksikjuhtimine on aga jaapanlannade käes: oma neljandat juunioride maailmameistritiitlit jahib Mao Shimada (71,90), kellele järgneb Mayuko Oka (69,77). Kolmas on hetkel austraallanna Hana Bath (66,95).