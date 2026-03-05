X!

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad

Iluuisutamine
{{1772702940000 | amCalendar}}
Iluuisutamise juunioride MM Tallinnas. Naiste lühikava
Vaata galeriid
91 pilti
Iluuisutamine

Neljapäeval esitasid naised Tondiraba jäähallis toimuval iluuisutamise juunioride MM-il oma lühikava, kuid võistlus ei läinud Eesti uisutajate jaoks hästi. Vabakavale läheb esikohalt vastu viimasel kolmel aastal juunioride maailmameistriks tulnud jaapanlanna Mao Shimada.

Neljapäeval näitas lühikavas parima esituse ei keegi muu kui kolmekordne juunioride maailmameister Mao Shimada, kes teenis oma esituse eest 71,90 punkti.

Talle järgnes kaasmaalane Mayuko Oka, kes sai 69,77 punkti. Kolmandalt kohalt läheb vabakavale vastu austraallanna Hana Bath, kes sai 66,95 punkti. Esikolmiku järel on vabakava eel Iisraeli sportlane Sophia Shifrin (65,38 p), mullu MM-il lühikavas teise koha saanud grusiinlanna Inga Gurgenidze (64,28 p) ja hiinlanna Yihan Wang (63,44 p).

Maria Eliise Kaljuvere ja Elina Goidina tegid paraku kodujääl eksimusi ning kukkusid, aga pääsesid ikkagi 24 sekka ehk said vabakavale. Kaljuvere sai 54,45 punktiga 19. koha, Goidina 0,01 punkti vähem ja 20. koha.

"Ma ei tea, enne kava oli kõik hästi ja ma ei olnud närvis. Olin väga valmis, kaskaadi tegin kolm päeva puhtalt. Ma ei tea, mis juhtus," sõnas emotsionaalne Goidina ERR-ile. "Ma muretsesin Rittbergeri pärast, mul on sel aastal palju vigu olnud sel hüppel. Aga kaskaadis ma ei olnud närvis."

Kaljuvere ütles, et tundis end tavapärasest rohkem närvis. "Hommikul tõusin üles, kohe mõtlesin võistluse peale. Kui soojendasin, siis oli tunda närvi. Ma ei oskagi öelda, mis sammude reas juhtus, miks ma seal komistasin ja kukkusin. Eks ikka juhtub," ütles ta.

"Järgmine päev on uus päev. Ma ei mõtle enam selle peale. Mul on uus kava, uus eesmärk," lisas Kaljuvere. "Enesetunne on muidu hea, trennid on hästi läinud. Arvan, et see oli ikkagi närv, mis apsakad sisse tõi. Eks õpin nendest vigadest ja vabakavale lähen uute eesmärkide, ja uute emotsioonidega. Loodetavasti läheb paremini."

Naiste vabakava toimub laupäeval, ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30.

Enne lühikava:

Tondiraba jäähallis nelja-aastase vaheaja järel toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel on naisüksiksõidus Eesti koondise liidriteks Elina Goidina ja Maria Eliise Kaljuvere, kes lähevad kodupubliku ees jahtima puhtaid sõite ja kõrget kohta.

Goidina oli mullusel MM-il seitsmes ja on käimasoleval hooajal viinud oma kahe kava rekordi 182 punkti peale. Kaljuvere tuli koduses konkurentsis tänavu esmakordselt juunioride Eesti meistriks ja on rahvusvahelistel jõuproovidel kogunud 175 punkti.

Eelnevad kolm juunioride MM-i on lõppenud jaapanlanna Mao Shimada võiduga. Lisaks edule juunioride MM-il on Shimada neljal korral võitnud ka juunioride GP-finaali ning kaks aastat tagasi võidutses ta noorte taliolümpiapäevadel.

Lühikavas tuleb jääle kokku 51 sportlast ning vabakava pääseb esitama 24 parimat. Kaljuvere võistleb eelviimases ehk kaheksandas grupis ja Goidina stardib kõige viimase sportlasena.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

20:20

VAATA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus Uuendatud

17:58

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

videod

sport.err.ee uudised

20:44

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

20:20

VAATA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus Uuendatud

20:11

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

19:46

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar loodab võiduseeriat jätkata USA vastu Uuendatud

19:43

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

19:06

Qarabag teenis saalijalgpalli meistriliiga veerandfinaalis esimese võidu

18:32

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

17:58

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

17:29

Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

17:04

Malõgina teenis edasipääsu nii üksi kui ka paaris Uuendatud

16:44

Narvas toimuvad Balti sõjaväespordi talimängud

16:08

Suusaorienteerumise lühiraja maailmameistriteks tulid soomlased, Kudre 25.

14:37

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

12:57

Riidebach ja Villau teenisid paralümpial teise võidu Uuendatud

12:16

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo