Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad

Neljapäeval näitas lühikavas parima esituse ei keegi muu kui kolmekordne juunioride maailmameister Mao Shimada, kes teenis oma esituse eest 71,90 punkti.

Talle järgnes kaasmaalane Mayuko Oka, kes sai 69,77 punkti. Kolmandalt kohalt läheb vabakavale vastu austraallanna Hana Bath, kes sai 66,95 punkti. Esikolmiku järel on vabakava eel Iisraeli sportlane Sophia Shifrin (65,38 p), mullu MM-il lühikavas teise koha saanud grusiinlanna Inga Gurgenidze (64,28 p) ja hiinlanna Yihan Wang (63,44 p).

Maria Eliise Kaljuvere ja Elina Goidina tegid paraku kodujääl eksimusi ning kukkusid, aga pääsesid ikkagi 24 sekka ehk said vabakavale. Kaljuvere sai 54,45 punktiga 19. koha, Goidina 0,01 punkti vähem ja 20. koha.

"Ma ei tea, enne kava oli kõik hästi ja ma ei olnud närvis. Olin väga valmis, kaskaadi tegin kolm päeva puhtalt. Ma ei tea, mis juhtus," sõnas emotsionaalne Goidina ERR-ile. "Ma muretsesin Rittbergeri pärast, mul on sel aastal palju vigu olnud sel hüppel. Aga kaskaadis ma ei olnud närvis."

Kaljuvere ütles, et tundis end tavapärasest rohkem närvis. "Hommikul tõusin üles, kohe mõtlesin võistluse peale. Kui soojendasin, siis oli tunda närvi. Ma ei oskagi öelda, mis sammude reas juhtus, miks ma seal komistasin ja kukkusin. Eks ikka juhtub," ütles ta.

"Järgmine päev on uus päev. Ma ei mõtle enam selle peale. Mul on uus kava, uus eesmärk," lisas Kaljuvere. "Enesetunne on muidu hea, trennid on hästi läinud. Arvan, et see oli ikkagi närv, mis apsakad sisse tõi. Eks õpin nendest vigadest ja vabakavale lähen uute eesmärkide, ja uute emotsioonidega. Loodetavasti läheb paremini."

Naiste vabakava toimub laupäeval, ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30.

Enne lühikava:

Tondiraba jäähallis nelja-aastase vaheaja järel toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel on naisüksiksõidus Eesti koondise liidriteks Elina Goidina ja Maria Eliise Kaljuvere, kes lähevad kodupubliku ees jahtima puhtaid sõite ja kõrget kohta.

Goidina oli mullusel MM-il seitsmes ja on käimasoleval hooajal viinud oma kahe kava rekordi 182 punkti peale. Kaljuvere tuli koduses konkurentsis tänavu esmakordselt juunioride Eesti meistriks ja on rahvusvahelistel jõuproovidel kogunud 175 punkti.

Eelnevad kolm juunioride MM-i on lõppenud jaapanlanna Mao Shimada võiduga. Lisaks edule juunioride MM-il on Shimada neljal korral võitnud ka juunioride GP-finaali ning kaks aastat tagasi võidutses ta noorte taliolümpiapäevadel.

Lühikavas tuleb jääle kokku 51 sportlast ning vabakava pääseb esitama 24 parimat. Kaljuvere võistleb eelviimases ehk kaheksandas grupis ja Goidina stardib kõige viimase sportlasena.