Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

Tallinn võõrustab sel nädalal neljandat korda iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlusi, üldse jagatakse juunioride seas MM-medaleid 50. korda. Eriline tähelepanu on neidude üksiksõidul, kus on Eesti suurimad lootused, neljandat järjestikust MM-kulda püüab 17-aastane jaapanlanna Mao Shimada.

Shimada on juba ajalugu teinud, olles esimene juunior, kes on kolmel MM-il kulla võitnud ja nüüd püüab ta juba neljandat järjestikust kuldmedalit. Lisaks edule juunioride MM-il on Shimada neljal korral võitnud ka juunioride GP-finaali, kaks aastat tagasi võidutses ta noorte taliolümpiapäevadel.

Eestit esindavad kodusel MM-il neidude üksiksõidus 15-aastane Elina Goidina ja laupäeval 17. sünnipäeva tähistav Maria Eliise Kaljuvere.

Goidina oli mullusel juunioride MM-il seitsmes ja kaks aastat tagasi 11., Kaljuvere on varem saanud 13. ja 14. koha. Veebruari alguses teenis Kaljuvere Eesti juunioride meistritiitli rahvusrekordit tähistava 198,36 punktiga, võttes rekordi Niina Petrõkinalt.

Tänu Arlet Levandi eelmise aasta kaheksandale kohale saab Eesti ka noormeeste seas kaks võistlejat välja panna, võistlustulle asuvad Vladislav Churakov ja Ilja Nesterov. Suurimad kullasoosikud on tiitlikaitsja, jaapanlane Rio Nakata ja mullune hõbemedalivõitja, korealane Minkyu Seo.

Lisaks üksiksõitjatele tulevad kodupubliku ees jääle ka jäätantsijad Ksenia Sipunova ja Miron Korjagin.

Esimest korda võõrustas Tallinn juunioride MM-i 2015. aastal, seejärel 2020. ning 2022. aastal. Tallinnas on enda läbimurde teinud näiteks Ilia Malinin, Shoma Uno, Jevgenia Medvedeva, Kamila Valijeva ja Isabeau Levito.

Kõiki osalejaid saab vaadata siit.

ERR-i ülekanded juunioride MM-ilt:

Kolmapäev, 4. märts
14.00 ETV2 Paarissõidu lühikava
17.30 ETV2 Meeste lühikava

Neljapäev, 5. märts
14.45 ETV2 Naiste lühikava
20.30 ETV+ Paarissõidu vabakava

Reede, 6. märts
16.00 ETV2 Jäätantsu rütmitants
18.15 ETV+ Meeste vabakava
20.15 ETV+ Meeste vabakava

Laupäev, 7. märts
13.10 ETV+ Jäätantsu vabatants
15.30 ETV+ Naiste vabakava
17.25 ETV2 Naiste vabakava

Toimetaja: Maarja Värv

