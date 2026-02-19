Lehise hagis kuulati üle Kaido Kaaberma

Kolmapäeval peeti Harju maakohtus järgmine istung Lehise ja vehklemisklubi Le Glaive hagis vehklemisliidu vastu. Lehist ei arvatud 2024. aasta juunis Eesti naiste epeevehklemise koondisse Euroopa meistrivõistlustel, mistõttu sportlane pöördus kohtusse selle otsuse õigusvastasuse tuvastamiseks.

Kohtus toimus tunnistaja, endise naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma ülekuulamine, mis vältas terve päeva. "Me soovisime teda küsitleda peaasjalikult teemal, millest ta lähtus, millistest reeglitest, kui ta soovitas juhatusel Katrina Lehis koondisest välja jätta 2024. EM-il," kommenteeris hageja esindaja Mart Parind ERR-ile. "Ja seda me siis riburada niimoodi tegimegi."

Nüüd on kohtus jäänud veel tõendite uurimine ja kohtuvaidlused, millega minnakse edasi märtsis. "Täna soovinuks me iseenesest selle asja arutamisega lõpule jõuda, aga tunnistaja üle kuulamisega läks nii kaua, kümnest viieni. Kahjuks tuleb veel ka naasta 4. märtsiks istungile. Vaatame siis, kuhu jõuame. Loodetavasti siis juba päris lõpuni," lisas Parind.

Otsust märtsikuus siiski veel oodata ei ole. Kui kohus jõuab tõendite kuulamise ja kohtuvaidlustega siis lõpule, võiks otsus tulla aprillikuus.

Varemalt on Lehise esindaja Mart Parind öelnud, et hagejate kohtuasjal on kahene eesmärk - esiteks saada autoriteetset ja kohtulikku kinnitust sellele, et Katrina Lehis jäeti 2024. aasta EM-il seadusevastaselt ja ebaõiglaselt naiskonnast välja, teisalt aga spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine.