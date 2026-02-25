Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

X!

Balti jäähokimeeskondi ühendavas Optibet hokiliigas pidi Eesti esiklubi HC Panter kolmapäeval tunnistama Riia HK Mogo/RSU 7:0 (3:0, 2:0, 3:0) paremust.

Pantrite treeneri Kaupo Kaljuste sõnul oli Riia meeskond üle oma rutiini ja tasemega. "Eks meile ilmselt natuke mõjus see play-off koha kindlustamine nädalavahetusel. Kahjuks ei suutnud piisavalt hästi treenida nädala alguses ja selleks mänguks piisavalt hästi valmis olla," möönas Kaljuste ERR-iga rääkides.

Kõik Läti klubi seitse väravat viskasid erinevad mehed, nii värava kui söödu said kirja Ernests Krums, Gatis Sprukts ja Kristers Urbanovics. "Sellel hooajal on selgeks saanud, et kui selle TOP4 vastu oled 80-90 protsendi peal, siis on nad selgelt paremad," tõdes Kaljuste.

Laupäevaks sõidab Panter Jelgavasse, kus mängitakse põhitabelis neljandal kohal oleva HK Zemgale/LBTU-ga; 11. märtsil võõrustatakse tabeli kolmandat meeskonda Kiievi Capitalsi. Optibet liigas on esinelik selge: Liepajal on 60, Mogol 58, Kiievil 57 ja Zemgalel 56 punkti. Neile järgnevad HK Prizma 34 ja Panter 32 punktiga.

"Rääkisime ka täna enne mängu, et tänane Mogo, laupäeval Zemgale ja kahe nädala pärast Kiiev - 75%, et üks neist võistkondadest tuleb vastu. Proovime võimalikult head mängud nende vastu teha ja valmistuda play-off'iks. Mingit imenuppu ei ole, et kaks nädalat ootad ja siis hakkad mängima. Sellest oli juttu, aga kahjuks ei õnnestunud," lisas Kaljuste.

