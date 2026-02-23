HC Panter kindlustas koha play-off'is

Järgmise mängu peab Panter kolmapäeval, 25. veebruaril kell 19.00 Haabersti jäähallis, kus vastaseks on HK Mogo.

Pantrite väravas tegi suurepärase esituse Georg Vladimirov, kes tõrjus koguni 38 vastaste pealeviset.

Kolmanda kolmandiku teisel minutil taastas pantrite kaheväravalise edu Niklas Sildre. Mängu lõpus, kui Riia meeskond vahetas väravavahi väljakumängija vastu, saatis Maksim Lovkov litri tühja väravasse ning vormistas lõppseisuks 4:1.

Teise kolmandiku kuuendal minutil õnnestus kodumeeskonnal vahet vähendada üheväravaliseks. See jäi ka ainsaks väravaks teisel kolmandikul.

Pantrid alustasid Riias toimunud kohtumist teravalt. Juba mängu teisel minutil viis Rasmus Kiige tabamus külalised juhtima ja viis minutit hiljem kasvatas eduseisu Vadim Vasjonkin. Avakolmandiku järel mindi vaheajale pantrite kaheväravalises eduseisus.

HC Panter alistas Balti jäähokiklubisid ühendavas Optibet hokiliigas HS Riga ning kindlustas sellega koha play-off'is.

