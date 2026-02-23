X!

HC Panter kindlustas koha play-off'is

Jäähoki
HC Panter - Liepaja
HC Panter - Liepaja Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

HC Panter alistas Balti jäähokiklubisid ühendavas Optibet hokiliigas HS Riga ning kindlustas sellega koha play-off'is.

Pantrid alustasid Riias toimunud kohtumist teravalt. Juba mängu teisel minutil viis Rasmus Kiige tabamus külalised juhtima ja viis minutit hiljem kasvatas eduseisu Vadim Vasjonkin. Avakolmandiku järel mindi vaheajale pantrite kaheväravalises eduseisus.

Teise kolmandiku kuuendal minutil õnnestus kodumeeskonnal vahet vähendada üheväravaliseks. See jäi ka ainsaks väravaks teisel kolmandikul.

Kolmanda kolmandiku teisel minutil taastas pantrite kaheväravalise edu Niklas Sildre. Mängu lõpus, kui Riia meeskond vahetas väravavahi väljakumängija vastu, saatis Maksim Lovkov litri tühja väravasse ning vormistas lõppseisuks 4:1.

Pantrite väravas tegi suurepärase esituse Georg Vladimirov, kes tõrjus koguni 38 vastaste pealeviset.

Võiduga kindlustasid pantrid endale koha Optibet hokiliiga play-off'is. Põhihooaja lõpuni jääb meeskonnal pidada veel neli kohtumist.

Järgmise mängu peab Panter kolmapäeval, 25. veebruaril kell 19.00 Haabersti jäähallis, kus vastaseks on HK Mogo.

Toimetaja: Henrik Laever

