X!

Lovkovi kübaratrikk tõi HC Panterile Balti liigas võidulisa

Jäähoki
Tallinna HC Panter
Tallinna HC Panter Autor/allikas: HC Panter
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi Tallinna HC Panter kindlustas Balti liigas veerandfinaalikohta, kui alistas HS Riga 4:1.

Panter sai pärast väravateta avaperioodi tõeliselt hea hoo sisse ning Maxim Lovkov vormistas veidi enam kui kümne minutiga kübaratriki. Esimesele tabamusele tegid eeltööd Nikita Puzakov ja Andre Linde, teisele andis söödu Rasmus Kiik ja kolmandale taaskord Puzakov.

Riia klubi jõudis kolmandiku lõpus kahe värava kaugusele, aga ei suutnud otsustaval perioodil august välja kaevata. Panteri võidule pani punkti Linde, kes saatis kolm minutit enne lõpusireeni litri tühja väravasse, vormistades Eesti klubile 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) võidu.

HC Panter on kogunud tänavu 14 võitu (neli lisaajal) ja 20 kaotust (kaks lisaajal), 30 punktiga ollakse üheksa tiimi konkurentsis kuuendal kohal. Esimesed kaks meeskonda pääsevad otse poolfinaali, järgmised neli jätkavad veerandfinaalis.

Panteril on pidada põhiturniiril veel kuus kohtumist, Riia Prizma on tabelis nelja punkti kaugusel. Praeguse seisuga kohtuks Eesti klubi veerandfinaalis Liepajaga, kes on aga esikolmiku kannul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

09:54

Lovkovi kübaratrikk tõi HC Panterile Balti liigas võidulisa

16.02

USA hokinaiskond korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

16.02

Galerii | Rakveres jagas näpunäiteid hokikoondise peatreener

16.02

Galerii | Hokiliigas olid võidukad Kohtla-Järve meeskonnad

16.02

Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

15.02

Kanada viskas viimases alagrupimängus Prantsusmaale kümme väravat

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

14.02

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

13.02

Parras: USA ja Kanada hokistaaride tase on justkui teiselt planeedilt

13.02

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle

13.02

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani

12.02

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga

12.02

Šveitsi mehed viskasid Prantsusmaale neli vastuseta väravat

12.02

Slovakkia alistas avamängus valitseva olümpiavõitja Soome

11.02

Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:52

TÄNA OTSE | Soliidse hüppe teinud Ilves läheb suusarajale kuuendana Uuendatud

11:37

FOTOD | Eesti freestyle-suusatajad tegid Livigno rennis trenni

11:07

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

10:30

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpiamängudel oma lühikava

09:29

Oldham napsas Big Airis Gu eest kulla, Itaalia sai ajaloolise medali

08:58

TÄNA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes?

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo