Lovkovi kübaratrikk tõi HC Panterile Balti liigas võidulisa

Panter sai pärast väravateta avaperioodi tõeliselt hea hoo sisse ning Maxim Lovkov vormistas veidi enam kui kümne minutiga kübaratriki. Esimesele tabamusele tegid eeltööd Nikita Puzakov ja Andre Linde, teisele andis söödu Rasmus Kiik ja kolmandale taaskord Puzakov.

Riia klubi jõudis kolmandiku lõpus kahe värava kaugusele, aga ei suutnud otsustaval perioodil august välja kaevata. Panteri võidule pani punkti Linde, kes saatis kolm minutit enne lõpusireeni litri tühja väravasse, vormistades Eesti klubile 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) võidu.

HC Panter on kogunud tänavu 14 võitu (neli lisaajal) ja 20 kaotust (kaks lisaajal), 30 punktiga ollakse üheksa tiimi konkurentsis kuuendal kohal. Esimesed kaks meeskonda pääsevad otse poolfinaali, järgmised neli jätkavad veerandfinaalis.

Panteril on pidada põhiturniiril veel kuus kohtumist, Riia Prizma on tabelis nelja punkti kaugusel. Praeguse seisuga kohtuks Eesti klubi veerandfinaalis Liepajaga, kes on aga esikolmiku kannul.