Joel Lindpere asub tööle FC Elva arendusjuhina

Joel Lindpere ja Are Altraja
Joel Lindpere ja Are Altraja Autor/allikas: FC Elva
FC Elva teatas kolmapäeval, et on löönud käed endise tippjalgpalluri ja JK Tallinna Kalevi spordidirektori Joel Lindperega, kes asub tööle klubi arendusjuhina.

107 korda Eesti koondist esindanud Lindpere lõpetas oma pika ja eduka mängijakarjääri 2015. aastal ja asus järgmisel aastal tööle Tallinna Kalevi spordidirektorina. Eelmise aasta oktoobris läksid aga Lindpere ja klubi teed lahku.

FC Elva teatas kolmapäeval, et Lindpere asub klubi juures tööle arendusjuhina. "Mul on väga hea meel, et Lõuna-Eesti jalgpall ja ka sport saab minu näol hoogu juurde - seda suuresti läbi FC Elva. Soovin aidata kaasa kvaliteedi kasvule ning mõelda suurelt ja seda suuresti läbi noortespordi silmade tippspordi poole," ütles Lindpere klubi kodulehele.

"Konkreetsed sammud ja visioonide elluviimine on üks minu tugevusi ning usun, et FC Elva jalgpalliklubi arengu järgmine etapp aitab kaasa ka kogukonna ja regionaalsete klubide kasvule ja koostööle. Klubi struktuur, arenguetapid, töötajad ning treenerid õigetel positsioonidel on minu jaoks spordiklubi edu valem," lisas ta.

Juhatuse liige Are Altraja lisas, et Lindpere parimateks omadusteks on tema isiklik kogemus mängijana, ülemaailmne võrgustik ja ettevõtlikkus. "Oleme 25 aasta jooksul FC Elvat alati soovinud arendada nii kvaliteedi kui kvantiteedi osas, kuid sageli on kaugus Tallinnast olnud takistuseks talendikate treenerite ja mänedžeride Elvasse toomisel," ütles Altraja.

"Joeli teravat silma sellele progressile võtsime kui komplimenti! Joeli poolt tulnud ideed, kuhu ja kuidas areneda ning mida paremini teha olid juba kinnituseks sellest, et oleme äratanud legendis huvi Elva vastu," lisas Altraja. "Kui kogu protsessi lülitus veel oma energiaga ja sooviga klubijalgpallis ja FC Elvas uut taset näidata ka sisuliselt koos Joeli karjääri, FC Elva, ja Elva spordieluga koos üles kasvanud Karl Altraja, oligi pusle koos."

FC Elva lõpetas mullu meeste esiliigas neljandal tabelireal, naiste meistriliigas teenis klubi seitsmenda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

