Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

Kuuldused sellest, et omaaegsete koondisekaaslaste ja 2016. aastal koos Kalevi klubi vedama asunud Ragnar Klavani ja Joel Lindpere suhted on muutunud jahedaks, on levinud juba vähemalt pool aastat – näiteks võis täheldada, et kui Klavan korraldas jalgpalliliidu presidendiks pürgides kampaaniaüritusi, ei olnud neil Lindperet näha, kirjutab Soccernet.ee.

Eelmisel aastal asutas 30-aastane Maibaum koos Kalevi president Ragnar Klavani ja FCI Levadia akadeemia spordidirektor Nikita Martõnoviga Eesti noorte paremikku ühiseks rusikaks koondava Estonian Talent Projecti. Septembri keskelt asub Maibaum aga seni Joel Lindpere kantud saabastesse.

Hetkel kuulub Lindpere koos Ragnar Klavani ja Dzintar Klavaniga ka Kalevi MTÜ juhatusse. Portaali andmetel plaanitakse ta aga sealtki peagi üldkogul välja hääletada.

