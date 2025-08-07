X!

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

Jalgpall
Ragnar Klavan
Ragnar Klavan Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Ligi kümme aastat JK Tallinna Kalevis spordidirektorina töötanud Joel Lindpere aeg klubis on lõppenud, tema koha võtab üle senine Nõmme Unitedi noortetreener, sakslane Thomas Maibaum.

Kuuldused sellest, et omaaegsete koondisekaaslaste ja 2016. aastal koos Kalevi klubi vedama asunud Ragnar Klavani ja Joel Lindpere suhted on muutunud jahedaks, on levinud juba vähemalt pool aastat – näiteks võis täheldada, et kui Klavan korraldas jalgpalliliidu presidendiks pürgides kampaaniaüritusi, ei olnud neil Lindperet näha, kirjutab Soccernet.ee.

Eelmisel aastal asutas 30-aastane Maibaum koos Kalevi president Ragnar Klavani ja FCI Levadia akadeemia spordidirektor Nikita Martõnoviga Eesti noorte paremikku ühiseks rusikaks koondava Estonian Talent Projecti. Septembri keskelt asub Maibaum aga seni Joel Lindpere kantud saabastesse.

Hetkel kuulub Lindpere koos Ragnar Klavani ja Dzintar Klavaniga ka Kalevi MTÜ juhatusse. Portaali andmetel plaanitakse ta aga sealtki peagi üldkogul välja hääletada.

Loe täispikka artiklit portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

06.08

Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

06.08

Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

06.08

Premium liiga parim väravakütt siirdus Šotimaa kõrgliigasse

06.08

Karol Mets tegi 259 päeva järel St. Pauliga esimese pallitrenni

sport.err.ee uudised

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

13:07

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

12:23

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

11:54

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

11:36

Uus-Meremaa ragbikoondislane jõudis napilt lennukile: koer sõi mu passi ära

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

08:37

Eesti noored jätkasid rahvusvahelistel laste mängudel medalisajus

08:06

US Openil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

loetumad

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

06.08

Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Maha jäänud ratturid üritasid velotuuril pettusega gruppi tagasi hiilida

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

05.08

Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo