Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele

"Olin pärast võistlust ema juures, kell oli juba pool üks kui mulle helistasid Maire Arm uisuliidust ja Merili Luuk EOK-st ning ütlesid, et meil on sulle rõõmusõnum! Jess! Ma väga tahtsin galal osaleda, sest mulle väga meeldib esineda ning olümpiagalal osalemine on midagi ülevat," ütles Petrõkina.

21-aastane Petrõkina on oma spetsiaalselt galadeks loodud tangokavaga Chicago filmi meloodia "Cell Block Tango" esinenud tänavu ka Euroopa meistrivõistlustel.

Kavva peab ta kaasama kolm meesiluuisutajat, näiteks EM-il olid tema jääpartnerid Prantsusmaa jäätantsija, nüüdseks kahekordne olümpiavõitja Guillaume Cizeron, paarissõidu olümpiapronks Nikita Volodin ja Aleksandr Selevko.

Kes on Petrõkinal nüüd mõttes? "Ideid on, pean täna läbirääkimisi pidama hakkama. Homme õhtul näete, kes valituks osutusid," muigas Petrõkina.

Laupäeval kavas oleval galaetendusel osaleb kokku seitse nais- ja meesüksiksõitjat, viis paarissõidupaari ja kuus jäätantsupaari.

Naistest osalevad veel ameeriklannad Alysa Liu ja Amber Glenn, jaapanlannad Kaori Sakamoto ja Ami Nakai, lõunakorealanna Lee Hae-in ning neutraalse lipu all osalev Adelia Petrosjan.

Suurvõistluste iluuisutamisvõistlusi traditsiooniliselt lõpetav galaetendus on Milanos kavas laupäeval, 21. veebruaril algusega kell 21.00. Seda näeb ka ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel.