X!

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele

OM2026
{{1771581900000 | amCalendar}}
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Maksim Aan/Eesti Uisuliit
OM2026

Eesti iluisutaja Niina Petrõkina teeb kaasa ka Milano Cortina olümpiamängude galaetenduse.

"Olin pärast võistlust ema juures, kell oli juba pool üks kui mulle helistasid Maire Arm uisuliidust ja Merili Luuk EOK-st ning ütlesid, et meil on sulle rõõmusõnum! Jess! Ma väga tahtsin galal osaleda, sest mulle väga meeldib esineda ning olümpiagalal osalemine on midagi ülevat," ütles Petrõkina.

21-aastane Petrõkina on oma spetsiaalselt galadeks loodud tangokavaga Chicago filmi meloodia "Cell Block Tango" esinenud tänavu ka Euroopa meistrivõistlustel.

Kavva peab ta kaasama kolm meesiluuisutajat, näiteks EM-il olid tema jääpartnerid Prantsusmaa jäätantsija, nüüdseks kahekordne olümpiavõitja Guillaume Cizeron, paarissõidu olümpiapronks Nikita Volodin ja Aleksandr Selevko.

Kes on Petrõkinal nüüd mõttes? "Ideid on, pean täna läbirääkimisi pidama hakkama. Homme õhtul näete, kes valituks osutusid," muigas Petrõkina.

Laupäeval kavas oleval galaetendusel osaleb kokku seitse nais- ja meesüksiksõitjat, viis paarissõidupaari ja kuus jäätantsupaari.

Naistest osalevad veel ameeriklannad Alysa Liu ja Amber Glenn, jaapanlannad Kaori Sakamoto ja Ami Nakai, lõunakorealanna Lee Hae-in ning neutraalse lipu all osalev Adelia Petrosjan.

Suurvõistluste iluuisutamisvõistlusi traditsiooniliselt lõpetav galaetendus on Milanos kavas laupäeval, 21. veebruaril algusega kell 21.00. Seda näeb ka ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

14:31

VAATA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu? Uuendatud

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

14:01

Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

13:07

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele Uuendatud

12:41

Koitmaa võimalikust USA - Kanada finaalist: seal on kindlasti pinged õhus

11:33

VIDEO | Huntkoerad püüavad olümpial pilke

11:15

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

10:55

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

sport.err.ee värsked uudised

14:31

VAATA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu? Uuendatud

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

14:01

Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

13:07

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele Uuendatud

12:41

Koitmaa võimalikust USA - Kanada finaalist: seal on kindlasti pinged õhus

11:33

VIDEO | Huntkoerad püüavad olümpial pilke

11:15

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

10:55

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

10:15

Olümpiarajale jooksnud huntkoera elab Eestiski paarkümmend isendit

09:51

TÄNA OTSE | 1500 meetris on oodata sprinterite ja distantsisõitjate mõõduvõttu

09:26

Kaotusele lähedal olnud USA hokinaiskond sai olümpiakulla

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo