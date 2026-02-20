X!

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Eesti olümpiakoondise pressipealiku Merili Luugi vahendusel sai iluuisutaja Niina Petrõkina hea soorituse eest kätte korraldajate kutse esineda laupäeval olümpiamängude galaetendusel.

Niina, kuidas sa said teada, et sa saad galale esinema?

Eile (neljapäeval - ERR), kui ma juba olin ema juures, siis mulle helistas Merili ja ütles mulle, et mul on sulle hea uudis. Ja siis sain teada, et osalen galal. Ma väga ootasin seda, sest osaleda olümpiagalal on juba midagi väga erilist.

Kas kleit oli ikka kohvris kaasas?

Muidugi! Kleit ja kõik asjad selleks, millega ma tapan mehi! Kõik on olemas igaks juhuks.

Ja keda sa siis tapma hakkad sel korral?

Seda ma veel ei tea. Ma pean rääkima nende poistega, kes on nõus, kes ei ole. Vaatame! Ma loodan, et kõik on nõus.

Aga on sul enda lemmikud ka, kellele sa esimesena läheneda plaanid?

Noh ma proovin küsida Ilia Malininilt, sest ma eelmisel aastal maailmameistrivõistlustel juba küsisin, aga meil ei tulnud välja. Võib-olla seekord ta tahab, vaatame.

Mida see sinu jaoks tähendab, et sa saad olümpiamängude galal ka esineda?

See on väga eriline minu jaoks, sest üldse galale saada selliste suurte võistluse ajal on raske, aga see tähendab, et mul on esiteks hea koht ja teiseks mul on hea kava galaks. Kõikidele see meeldib.

Galal peabki tegema sellist show-programmi, et sind kutsutaks. Galal esinemine on ka väga vajalik, sest kõik produtsendid ja korraldajad näevad sind ja siis tahavad veel rohkem sind kutsuda.

Suurvõistluste iluuisutamisvõistlusi traditsiooniliselt lõpetav galaetendus on Milanos kavas laupäeval, 21. veebruaril algusega kell 21.00. Seda näeb ka ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

