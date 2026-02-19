Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

Kes on vähegi vaadanud näiteks ERR-i kanalitelt iluuisutamise võistlusi, on ilmselt märganud vähemalt pärast Niina Petrõkina kavasid alati ühte meest Eesti lippu lehvitamas. ERR otsis slovaki Peter Svorada Milano Cortina taliolümpiamängudel üles ja uuris, kes ta on ja miks on temast saanud Niina superfänn.

Saame esmalt tuttavaks – kes sa oled?

Ma olen Peter ja ma olen iluuisutamise fänn, lisaks muudele asjadele.

Kuidas sai sinust iluuisutamise fänn?

Puhta meeleheite läbi. Olen tarkvarainsener ja see [iluuisutamine] oli minu jaoks natuke nagu põgenemine reaalsusest. Tegelesin enne teatriga ja siis olid meil Slovakkias Bratislavas Euroopa meistrivõistlused, andsid iluuisutamisele võimaluse ja ülejäänu on ajalugu.

Tundub, et oled Eesti iluuisutajate superfänn, näen sind igal pool Eesti lipuga. Kuidas see juhtus?

Niina! See selgitab põhimõtteliselt kõike. Ja sealt hakkas lumepall veerema. Mulle meeldib Tallinnas võistlusi vaatamas käia, teil oli palju andekaid noori ja imelisi uisutajaid. Aga jah, see algas sellest, et elasin Niinale kaasa.

Aga kuidas sa Niina leidsid ja hakkasid talle kaasa elama?

See oli juunioride GP-etapil Courchevelis, kohe pärast koroonat. Olin teda varem ka näinud ja see on süü, mida ma endalt maha ei pese – olin teda varem näinud, aga polnud talle erilist tähelepanu pööranud. Aga kui teda Courchevelis vaatasin, siis armusin sellesse, kuidas ta uisutab, kuidas ta muusikat tõlgendab. Ta uisutab nii, nagu keegi teine ei uisuta. Võib-olla on paremaid uisutajaid – ta lööb mu maha –, aga keegi ei uisuta nii, nagu tema. Ja see on miski, mida ma uisutajates vaatan – originaalsus, unikaalsus. Ja ta on kõige selle kehastus.

Nii et Niina on sinu jaoks number üks uisutaja?

Põhimõtteliselt. Kuigi ma ei tee enam seda, mul pole enam number ühte. Aga ta on kindlasti üks mu lemmikuisutajaid. Olen talle väga paljudel võistlustel kaasa elanud, hoolin temast väga.

Tahtsingi seda järgmiseks küsida. Tundub, et alati, kui Niina kuskil võistleb, oled sina tribüünil Eesti lippu lehvitamas. Kuidas on sul võimalik igal pool käia?

Teen kaugtööd! Aga üht asja tuleb öelda – ma võin käia paljudel Niina võistlustel, aga ma olen tema nr 2 fänn, tema ema käib rohkematel võistlustel kui mina. Natuke rohkem!

Jah, aga tema ema on tema ema, sina oled üks tüüp Slovakkiast!

Jah, aga tüüp Slovakkiast, kes armastab tema uisutamist! Iga kord, kui teda näen, on see kingitus. Naudin seda väga. Ja see pole nii, et toetan teda, sest tema vajab seda. Toetan teda, sest see teeb mind õnnelikuks. Ja mulle meeldib olla õnnelik. Nii et miks mitte, kui mul on see võimalus.

See ei tundu nagu odav hobi…

Ei olegi. Aga mul pole sisuliselt midagi muud. Nii et see on tehtav.

Kui raske oli olümpiamängudele pileteid saada?

Üsna raske. Selleks oli loos. Olin tegelikult sel ajal võistlustel ja olin väga väsinud, ütlesin endale, et ostan piletid mõnel teisel päeval. Ja siis olid vabakavad juba välja müüdud. Nii et see oli päris pöörane. Aga see kõik oli seda vaeva väärt. Ja raha samuti.

Oled nii paljudel võistlustel käinud ja said siin meeste lühikava vaadata, kuidas sulle see atmosfäär tundus, mida sa hallist arvad?

Ma ei tulnud siia kõrgete ootustega, proovisin sellest kiidulaulust mitte välja teha. Aga see atmosfäär on väga unikaalne. Tunned, et oled olümpiamängudel, seda on õhust tunda ja see on maagiline! Soovitaksin seda kõigile!

Mida sa Niinalt sellelt olümpialt ootad?

Loodan lihtsalt, et ta naudib enda kavasid. Usun alati, et ta võib parimatega võidelda ja heidelda pjedestaalikoha eest või võita. Aga ma ei arva, et tal oleks praegu veel pingeid juurde vaja, kui öeldakse, et ta teeb seda või seda. Loodan, et ta saab naeratada ja nautida, et on siia jõudnud, sest see oli üks paras teekond.