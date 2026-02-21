FOTOD | Eestlased tähistasid Livignos Henry Sildaru olümpiamedalit

Rennisõidu kvalifikatsioonis oma tulemust ligi 70 punktiga parandanud Sildaru läks lõppvõistlusele kolmandana ning tegi finaali teisel läbimisel suurepärase esituse, kogudes sellega 92,75 punkti.

19-aastane eestlane läks otsustavatele hüpetele vastu liidrina ja lõpuks läks temast mööda ainult ameeriklane Alex Ferreira, kes lisas oma kolmandal olümpial varasema hõbeda ja pronksi kõrvale kauaoodatud olümpiakulla. Sildaru järel sai pronksi kanadalane Brendan Mackay.

Pärast võistlust kogunesid Livignos olnud eestlased Concordia bistroosse, et vägevat õhtut tähistada.