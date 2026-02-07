Sorokin: Henry Sildaru on maailma tipu lähedal

Laupäeval tegi oma olümpiadebüüdi freestyle-suusataja Henry Sildaru, kes paraku pargisõidus finaali ei pääsenud. ETV spordisaates rääkis Henry ja Kelly Sildaru olümpialootustest freestyle-suusataja Stefan Sorokin.

Mis siis täna ikkagi Henryl juhtus?

Mis seal ikka juhtus. Ta ei suutnud mõlemas sõidus oma sõitu otsast lõpuni ära teha. Esimesel läbimisel oli väike eksimus kolmandal reilil ja viimasel hüppel. Teises sõidus kolmas reil jälle ebaõnnestus ja sinna kõik flow punktid läksid.

Kas oli siis nii raske rada? Enne olümpiat räägiti, et reilid on Henry Sildaru leib.

Pigem on erakordne see, et reilid on üllatavalt pikad. MK-sarjas on need tavaliselt kuni 10 meetrit pikad, kuid olümpial on kõige pikem reil kuni 22 meetrit.

Kui lähedal Henry Sildaru maailma tipule päriselt on? Kas see üks väga hea MK-etapp pettis ära või ta ongi maailma tipus?

Ma julgeks öelda jah. Kui kõik õnnestub, siis on täitsa maailma tipu lähedal. Meie alal on niimoodi, et igaüks, kes finaali välja jõuab, on võimeline finaalis medalile tulema. Tase on niivõrd ühtlane ja pigem oleneb, kellel on parem päev, kes on paremini vaimselt valmistunud, kellel suusad paremini lippavad jne. Vahepeal võib ka nii olla, et reil võtab lihtsalt ootamatult kinni ja sinna see kogu sõit läheb.

Henry Sildaru on alles 19-aastane. Tema esimene olümpiavõistlus paraku ebaõnnestus. Mis teeb Henry Sildarust hea freestyle-suusataja?

Ma arvan, et tema järjepidevus ja võimekus järjepidevalt kõike teha. Sõltumata ilmast või enesetundest on Henry alati valmis ja võimeline starti minema ning suudab üldjuhul oma ära teha.

Kui kõvaks sõnaks pead seda, et ta teeb ainsana kaasa kõik kolm ala ja keegi polegi seda varem olümpial meestest suutnud?

Pigem on kõva sõna. Seni on suutnud seda MK-sarjas meestest teha vaid Birk Ruud ja Gus Kenworthy ning naistest Eileen Gu ja Kelly Sildaru. Tänase ühtlase taseme juures on see eriti kõva sõna.

Millised on tema võimalused rennisõidus ja Big Air hüpetes?

Kui tal hoogub jagub, siis rennisõidus on finaalikoht täitsa püütav. Viimasel MM-il oli tal rennisõidus päris hea tulemus. Big Air on pigem keeruline, arvestades, et tase on väga ühtlane ja tugev. Finaalikoht oleks suur boonus.

Kelly Sildaru võistleb ka olümpial rennisõidus. Ta on väga keerulisest seisust välja tulnud. Milliseks sa tema võimalusi rennisõidus pead?

Ütleme nii, et naiste rennisõidus on tase kõvasti ühtlasemaks läinud. Esiviisik on kõvasti amplituudi juurde saanud, kõvasti trikkidele pöördeid juurde pannud ja toonud juurde pöörded väikese saltoga. Kellyl neid veel ei ole, aga sellegipoolest arvan, et kui ta suudab need treeningul juurde panna, siis võimalusi on.

Seega freestyle-suusatamises on viimastel aastatel toimunud päris pöörane areng.

Pluss see ala on suhteliselt noor. Ehk siis ala arenebki kiiresti.

Kuidas Kellyl läheb?

Kellyl on senimaani jutu järgi taastusravi läinud päris hästi. Ma arvan, et ta suudab oma sõidu ära teha. Kui praegu laager hästi läheb, siis miks mitte võidelda ka kõrgemate kohtade eest.

Loodame, et Kellyl ja Henryl mõlemal stardid õnnestuvad. Stefan, aitäh! Ja edu ka sulle!

Tarvis, aitäh!