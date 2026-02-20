X!

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

OM2026
Foto: Kuvatõmmis/ERR
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel freestyle-suusatamise meeste rennisõidus hõbemedalile tulnud Henry Sildaru rääkis võistluse järel ERR-ile, et ei oodanud medalit, kuid suutis külma närvi säilitada ja oma ära teha.

"Medalivõit kõlab väga hästi! Olümpiale tulles ma otseselt ei oodanud, et saan medali. Kindlasti lootus oli, et kui teen oma ilusti ära, siis on võimalus. Nüüd on mul medal kaelas, väga äge," rõõmustas Sildaru medalitseremoonia järel.

Sildaru ebaõnnestus esimesel laskumisel, kuid kogus teises voorus puhta sõiduga 92,75 punkti ja parandas viimases voorus oma tulemust 0,25 punkti võrra.

"Kolmandale sõidule minnes proovisin juurde panna. Sõidu ajal mingit pinget ei olnud, keskendusin ainult sõidule ja proovisin selle võimalikult hästi ära teha," selgitas Sildaru. "Väga raske öelda, miks mitmed konkurendid ebaõnnestusid. Minul oli ka natukene ebaõnne esimese laskumise neljandal hüppel."

Mida tähendab Sildaru jaoks OM-ilt medali võitmine? "Eks see medal on jah... Ma ei oskagi väga kommenteerida. Väga hea meel, et tuli ja kindlasti näitab, et kõva töö tasus end ära," ütles ta. "Kindlasti oleks olümpia paremini läinud, kui oleksin ka pargisõidus finaali jõudnud, aga ei, äge kogemus!".

Sildaru oli esimene meessoost freestyle-suusataja, kes osales taliolümpiamängudel nii rennisõidus, pargisõidus kui ka Big Air'is. Tema eesmärk on kõigi kolme alaga jätkata.

"Proovin kõiki edasi teha. Sporti tehakse sellepärast, et sulle meeldib ja miks mitte teha kõiki kolme kui kõik meeldivad," sõnas Sildaru.

Kuidas kavatseb Sildaru medalivõitu tähistada? "Ei teagi. Eks helistan kodustele ja esialgu räägin nendega juttu."

Toimetaja: Henrik Laever

