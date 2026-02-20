Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali

Sildaru alustas avalaskumist hästi, kuid kukkus neljandal hüppel ja kogus vaid 24,25 punkti. Teine laskumine õnnestus tal suurepäraselt, kui sooritas kõik hüpped puhtalt ja teenis 92,75 punkti, millega asus enne viimast laskumist liidriks.

Kolmandas voorus suutis Sildaru veel ühe ilusa laskumisega oma tulemust 0,25 punkti võrra parandada, aga kullavõitu ei tulnud, sest hetk varem korjas ameeriklane Alex Ferreira enda kolmanda laskumisega 93,75 punkti.

Sildaru kogutud 93,00 punktist siiski piisas, et võita kuuenda Eesti sportlasena taliolümpiamängudelt medal. Tegu oli Eesti teise medaliga freestyle-suusatamises – neli aastat tagasi Pekingis sai Henry õde Kelly pargisõidus kaela pronksmedali.

Pronksmedali teenis kanadalane Brendan Mackay, kes sai viimases voorus kirja 91,00 punkti. Esikolmikule järgnesid ameeriklased Nick Goepper (89,00) ja Birk Irving (88,00).

Uudis täieneb jooksvalt.

Enne finaali:

Henry Sildaru pääses kvalifikatsioonist kolmanda tulemusega edasi. Esimene laskumine välja ei tulnud, aga teisel teenis Sildaru 88,00 punkti, mis tagas koha lõppvõistlusel tosina parema hulgas.

"Eks hüppeid, kus juurde panna, on. Finaalis läheme neid kindlasti proovima," lausus ta ERR-ile. "Aga teiseks sõiduks võtsime natuke lihtsamaks kolmanda hüppe, et oleks võib-olla natuke lihtsam oma sõit ära teha."

Eelvõistluse parima sõidu tegi kanadalane Brendan Mackay (92,75 punkti) ja Sildarut edestas ka ameeriklane Nick Goepper (90,00). Üllatuslikult ei pääsenud tosina parema sekka mullune maailmameister ja MK-sarja üldliider Finley Melville Ives (Uus-Meremaa), kelle mõlemad sõidud ebaõnnestusid.

Enne kvalifikatsiooni

Algselt neljapäeval toimuma pidanud, aga ilmaolude tõttu päeva võrra edasi lükatud võistlusel stardib 25 osaleja hulgas ka eestlane Henry Sildaru. Kvalifikatsioonist tagab koha lõppvõistlusel tosin paremat.

19-aastane Sildaru on sel hooajal osalenud ühel rennisõidu MK-etapil, saades Ameerika Ühendriikides Buttermilkis 11. koha. Hooaeg varem oli ta MK-etappidel 12. ja 17., aga maailmameistrivõistlustel koguni kuues.

Milano Cortina olümpiamängudel on Sildaru jaoks tegemist kolmanda alaga: pargisõidus sai ta 21. ja Big Air hüpetes 22. koha ehk kummalgi juhul edasi lõppvõistlusele ei pääsenud.

Reedese võistlusega kõige suurem favoriit on kohe esimesena laskuv Uus-Meremaa suusataja Finley Melville Ives, aga kõrgeks loetakse ka ameeriklaste Alex Ferreira ja Nick Goepperi võimalusi.