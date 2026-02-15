X!

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

Milano Cortina taliolümpiamängude freestyle-suusatamise programm jätkus pühapäeval meeste Big Airi kvalifikatsioonivõistlusega, kus Henry Sildarul ei õnnestunud edasi finaali murda.

Kolmest kvalifikatsioonis sooritatud hüppest õnnestus Sildarul hästi viimane, kuid selleks hetkeks olid edasipääsulootused juba kustunud.

Avalaskumise eest sai Sildaru 17 ja teise eest 42 punkti, kolmandat hüpet hinnati 80 punkti vääriliselt. Kahe parima laskumise koondskoor 122 punkti andis eestlasele 29 mehe konkurentsis 22. koha.

Kvalifikatsiooni võitis ameeriklane Mac Forehand, kes teenis 183 (83,25+89,75) punkti. Teine oli austerlane Matej Svancer 182,25 ja kolmas norralane Birk Ruud 181 punktiga. Viimasena ehk 12. mehena pääses lõppvõistlusele ameeriklane Konnor Ralph 171,75 punktiga (86,75+85).

Sildaru hüpe viimases voorus:

Enne võistlust:

19-aastane Sildaru oli olümpiadebüüdi järel pettunud, sest pargisõidu kvalifikatsioonis tuli leppida 28 sportlase konkurentsis 21. kohaga.

Pühapäeval on tal aga uus võimalus jahtida finaalikohta Big Airi eelvõistlusel ja kuigi Big Air pole olnud Sildaru suurim tugevus, sai ta eelmise aasta alguses Aspeni MK-etapil 15. koha ja möödunud detsembris Pekingis 14. koha.

Big Airis sooritab iga sportlane kolm suurt hüpet. Kahe parima triki punktid liidetakse kokku ja finaali saab 12 võistlejat.

Big Air kaasati esimest korda olümpiakavva neli aastat tagasi Pekingis, ajaloolise olümpiavõidu teenis norralane Birk Ruud. Kui ta on peapõrutusest taastunud, stardib pühapäeval ka Pekingis pronksi saanud rootslane Henrik Harlaut. Ruud on kindlasti medalipretendent, aga viimastel aastatel on näidanud suurepäraseid lendusid ka näiteks Luca Harrington, Troy Podmilsak, Miro Tabanelli ja Mac Forehand.

