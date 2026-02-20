Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

Pärast ebaõnnestunud avasõitu sai Sildaru teises sõidus kõrged 88,00 punkti. "Eks pingelangus on suur. Enne teist sõitu oli üsna pingeline. Teadsin, et mul on vaja enda sõit lihtsalt ära maanduda ja siis võiks finaalikoht kindel olla," lausus Sildaru ERR-ile.

"Siis oligi lihtsalt see, et oma neljandal hüppel maandumisnurk õigeks saada, keharaskus rohkem ettepoole. Esimesel ringil oli keharaskus natuke liiga vale koha peal ja siis lõi suusa jalast ära. Lihtsalt see vaja korda saada. See kõige pingelisemaks ka asja tegi, aga praegu on ka hea pingelangus."

Sildaru sõnul saab finaalis ideaalis veel parema esituse teha. "Eks hüppeid, kus juurde panna, on. Eks me kindlasti finaalis läheme neid proovima. Teiseks sõiduks võtsime natuke lihtsamaks ka kolmanda hüppe. Et oleks võib-olla natuke lihtsam oma sõit ära teha," lausus ta.

Seoses ajagraafiku muutumisega nihkusid kvalifikatsioon ja lõppvõistlus samale päevale. "Eks ta võib-olla natuke meeldivam oleks, kui oleks erinevatel päevadel. Nüüd peale seda läheme koju, kerge lõunauinak, et taastuda ja siis õhtul tagasi," kommenteeris suusataja.

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet lõppvõistluselt kell 20.30.