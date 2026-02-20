X!

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

OM2026
Foto: Kuvatõmmis/ERR
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel freestyle-suusatamise meeste rennisõidus hõbemedalile tulnud Henry Sildaru isa ja treener Tõnis Sildaru oli poja esitusest vaimustuses.

Millised olid isa esimesed muljed poja medalivõidust? "Ega ma ei oskagi praegu väga midagi öelda. Suurepärane saavutus, super! Aitäh, Henry!," ütles Tõnis Sildaru ERR-i kaamera ees.

Henry Sildaru ebaõnnestus esimesel laskumisel, kuid kogus teises voorus puhta sõiduga 92,75 punkti ja parandas viimases voorus oma tulemust 0,25 punkti võrra.

"Kõik trikid ja kavad olid varakult paika pandud. Tuli lihtsalt Henryle meelde tuletada, kus võib eksida, et ta kindlasti rajal keskenduks nendele kohtadele. Esimesel laskumisel natukene eksis, aga järgmised kaks olid super," kiitis isa.

Sildaru oli esimene meessoost freestyle-suusataja, kes osales taliolümpial nii rennisõidus, pargisõidus kui ka Big Air'is. "Kuna talle meeldib see vaheldus, mida kolm ala pakuvad, siis ilmselgelt jätkame sellega. Tänane rennisõidu hõbemedal näitas ka, et kui vahepeal võis arvata, et pargisõit on tema suurim tugevus, siis tänase tulemuse järgi ei ole põhjust kahelda ka rennisõidus. Paneme kolmega edasi," selgitas Tõnis Sildaru.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

20.02

VAATA | Henry Sildaru sai kaela hõbedase autasu

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

20.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

20.02

VAATA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia Uuendatud

20.02

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

20.02

ETV spordisaade, 20. veebruar

20.02

VAATA | Henry Sildaru sai kaela hõbedase autasu

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

20.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

20.02

VAATA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia Uuendatud

20.02

Mistra naiskond alustas Balti liigat võiduga

20.02

Malõgina langes välja ka paarismängus

20.02

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil Uuendatud

20.02

Kodumaale jõudnud Vonn heitis viiendat korda operatsioonilauale

20.02

Jääpurjetaja Rasmus Maalinn tuli DN-klassi maailmameistriks

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris Uuendatud

20.02

Franziska Preuss teeb laupäeval karjääri viimase stardi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo