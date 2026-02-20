Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

Millised olid isa esimesed muljed poja medalivõidust? "Ega ma ei oskagi praegu väga midagi öelda. Suurepärane saavutus, super! Aitäh, Henry!," ütles Tõnis Sildaru ERR-i kaamera ees.

Henry Sildaru ebaõnnestus esimesel laskumisel, kuid kogus teises voorus puhta sõiduga 92,75 punkti ja parandas viimases voorus oma tulemust 0,25 punkti võrra.

"Kõik trikid ja kavad olid varakult paika pandud. Tuli lihtsalt Henryle meelde tuletada, kus võib eksida, et ta kindlasti rajal keskenduks nendele kohtadele. Esimesel laskumisel natukene eksis, aga järgmised kaks olid super," kiitis isa.

Sildaru oli esimene meessoost freestyle-suusataja, kes osales taliolümpial nii rennisõidus, pargisõidus kui ka Big Air'is. "Kuna talle meeldib see vaheldus, mida kolm ala pakuvad, siis ilmselgelt jätkame sellega. Tänane rennisõidu hõbemedal näitas ka, et kui vahepeal võis arvata, et pargisõit on tema suurim tugevus, siis tänase tulemuse järgi ei ole põhjust kahelda ka rennisõidus. Paneme kolmega edasi," selgitas Tõnis Sildaru.