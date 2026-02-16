Kahekordne olümpiavõitja Ruud: Henryl on tohutult potentsiaali!

Pekingis Big Airi olümpiavõitjaks kroonitud norralane on Milano Cortina mängudel ühe kulla juba kaela saanud, kui võitis pargisõidu. Pühapäevases Big Airi kvalifikatsioonis sai ta kolmanda koha, Henry Sildarul õnnestus kolmest hüppest üks ning ta pidi leppima 22. kohaga.

Birk Ruud, tiitlikaitsja, kui palju tänane võistlus sulle finaaliks enesekindlust andis?

See andis mulle pisut enesekindlust, esiteks on mul lihtsalt hea meel, et mul õnnestus oma kaks hüpet maanduda. Üritasin keskenduda oma suusatamisele ja otsustasin viimast hüpet mitte teha, sest olin juba heas seisus. Kui oma trikid suudad maanduda, on see väga hea tunne. Kindlasti pisut enesekindlust, naudin homset vaba päeva ja valmistun siis finaaliks.

Nagu ma mainisin, oleme Eestist ja ma pean küsima Henry Sildaru kohta: ta on esimene meessuusataja, kes võistleb olümpial kõigil kolmel alal...

Kõigil kolmel distsipliinil osaleda... pean Henryle austust avaldama, ta pingutab kõvasti. Proovisin kõiki kolme ala ükskord maailmameistrivõistlustel ja see oli metsik. Tavaliselt ei luba ka võistluskalender seda ja seetõttu on see, mida ta teeb, muljetavaldav. Inimesed ei tee tavaliselt seda, sest juba ühel alal parim olemine nõuab sinult väga palju. Kui üritad kõike kolme teha, nõuab see sinult järgmist taset.

Kui palju potentsiaali sa temas näed?

Henryl on tohutult potentsiaali! Tihti teeb ta trikke - eriti pargisõidus -, mis panevad mind teda kartma! Tal on väga hea suusatehnika ja ka trikid varrukas. Nüüd peab selle kõik võistlusolukorras kokku panema ja usun, et näeme temalt häid tulemusi.

Seda on hea kuulda, palju edu finaaliks!