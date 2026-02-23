Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

President Alar Karis tunnustas tänavu riikliku teenetemärgiga 203 inimest, kuid erandlikult otsustati päev enne vabariigi aastapäeva sellesse nimekirja lisada veel 19-aastane Sildaru, kes pälvis presidendilt Valgetähe II klassi teenetemärgi.

"Henry Sildaru olümpiahõbe on rõõm ja uhkus kogu Eestile. See on tõestus, et pühendumus ja visadus viivad sihile kõige kõrgemal tasemel," ütles Karis.