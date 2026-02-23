X!

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

OM2026
Foto: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel rennisõidus hõbemedali võitnud freestyle-suusataja sai veel ühe tunnustuse riikliku teenetemärgi näol.

President Alar Karis tunnustas tänavu riikliku teenetemärgiga 203 inimest, kuid erandlikult otsustati päev enne vabariigi aastapäeva sellesse nimekirja lisada veel 19-aastane Sildaru, kes pälvis presidendilt Valgetähe II klassi teenetemärgi.

"Henry Sildaru olümpiahõbe on rõõm ja uhkus kogu Eestile. See on tõestus, et pühendumus ja visadus viivad sihile kõige kõrgemal tasemel," ütles Karis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

