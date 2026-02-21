Palling medalini viinud teest: Sildarud tegid ka jõulupühadel tööd

"See, et olümpial kolmel alal stardis olla ja ühelt veel hõbemedal võtta, tähendab väga pikka tööd," kinnitas Palling laupäeva õhtul ETV spordiuudiste stuudios rääkides.

"Vaatasin huvi pärast täna veel järgi mõned tema videoblogid, mis olid suvel filmitud: samad filigraansed trikid, mida me eile nägime, neid käisid nad neid kevadest saadik igal pool harjutamas ja lihvimas. See on väga-väga suur töö, mis Tõnis ja Henry selle päeva nimel teinud on," lisas ta.

"On võib-olla üksikud päevad aastas, kus nad lõõgastuvad. Lihtsalt üks näide juba väga ammusest ajast: meil oli sõpradega alati teisel jõulupühal kontsert ja istumine, Tõnis, Henry ja Kelly tulid tavaliselt otse Kuutsemäelt sinna – 26. detsembril! See oli nende jaoks see aeg, kui nad olid Eestis, siin oli lumi ja saadi trenni teha. Tavaliselt pärast seda mindi jälle kuskile laagrisse. Ka jõulupühal tehti tööd!" meenutas Palling.

"Eks nad elasidki mäel ja suusatamine on nende elu algusest peale olnud. Mina tean Henryt vist sellest peale, kui ta oli kuueaastane. Kogu aeg suusad jalas," sõnas ta.