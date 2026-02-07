X!

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga

OM2026
{{1770449220000 | amCalendar}}
OM2026: Henry Sildaru pargisõidu kvalifikatsioonis.
Vaata galeriid
23 pilti
OM2026

Freestyle-suusataja Henry Sildaru piirdus Milano Cortina taliolümpiamängudel pargisõidus kvalifikatsiooniga.

Sildaru alustas esimest laskumist hästi, kuid eksis lõpus maandumisel. Ta kogus 43,05 punkti, millega hoidis esimese laskumise järel 16. kohta. Paraku kukkus Sildaru ka teisel laskumisel, kus teenis vaid 21,70 punkti.

Kokkuvõttes sai Sildaru 28 sportlase konkurentsis 21. koha. Edasi finaali pääses tosin paremat ning viimasena tagas endale finaalikoha šveitslane Kim Gubser (64,10).

Esikolmiku moodustasid norralased Birk Ruud (81,75) ja Tormod Frostad (79,96) ning rootslane Jesper Tjader (79,83). Valitsev olümpiavõitja ameeriklane Alex Hall oli 71,63 punktiga kaheksas.

Finaal toimub teisipäeval, 10. veebruaril.

Enne võistlust:

Kokku on stardis 29 sportlast, teiste seas ka Henry Sildaru, kes läheb teele 20-ndana. Freestyle-suusatajad saavad rada läbida kahel korral, arvesse läheb parem tulemus. Tosin paremat jõuavad edasi finaali.

19-aastane Sildaru teeb olümpial kaasa kõigil kolmel freestyle-suusatamise alal ehk pärast pargisõitu ka Big Airi hüpetes ja rennisõidus.

"Meil on olümpiarajast juba joonised olemas, et me enam-vähem teame, milline see rada on. Aga eks see joonise peal olev rada ja see, mis ta päriselus on, on natuke erinevad. Eks lõpliku kava saame kokku panna siis, kui me ikkagi olümpiarajal kohal oleme," lausus Sildaru umbes nädal enne olümpia avastarti ERR-ile.

"Eks kõik unistavad suurelt, loomulikult nii ka minagi. Aga ma arvan, et esimesed ootused või eesmärgid olekski proovida finaalikohtade eest olümpial mängida. Sealt edasi, ma arvan, oleks kõik juba boonus."

Meeste pargisõidu suuremate favoriitide hulka tuleb arvata norralane Birk Ruud, šveitslane Andri Ragettli ning ameeriklased Alex Hall ja Mac Forehand.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

20:21

Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

19:45

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad õhtuses matšis Kanada paariga Uuendatud

18:50

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

18:13

Henry Sildaru: täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud

17:48

Harri Lill: jää oli kiirem ja selle õnge läksid mõlemad tiimid

17:16

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga Uuendatud

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

14:10

FOTOD | Darta Zunte harjutab olümpiarajal

sport.err.ee värsked uudised

20:46

Parts tuli suusaorienteerumises kahekordseks noorte Euroopa meistriks

20:21

Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

19:45

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad õhtuses matšis Kanada paariga Uuendatud

19:41

Eesti saalihokikoondis pääses MM-finaalturniirile

19:25

Metsa klubi teenis Bundesligas neljanda võidu

19:03

Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad Uuendatud

18:50

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

18:13

Henry Sildaru: täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud

17:48

Harri Lill: jää oli kiirem ja selle õnge läksid mõlemad tiimid

17:16

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga Uuendatud

16:46

Laura Lizette Sander sõitis AÜE velotuuri etapil 15 parema sekka

16:44

Põhjarannik: ekspertiis leidis, et Narva jalgpallihall tuleb lammutada

16:17

TalTech/Nordaid lubas BARRUS/Võrul viigistada, kuid võttis viiendas geimis võidu

15:37

Mihkels pälvis Omaani velotuuri avaetapil seitsmenda koha

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo