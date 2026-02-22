X!

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

Foto: Ken Mürk/ERR
Freestyle-suusataja Henry Sildaru astus pühapäeval olümpiamedalistina Rotermanni kvartali peaväljakul kaasmaalaste ette.

19-aastane Henry Sildaru tegi Milano Cortina oma kauaoodatud debüüdi ja kuigi pargisõidus ning Big Airis edasipääsu ei tulnud, paistis hiilgav talent välja keeruliste trikkide ja kavadega. Õnnetult algas ka rennisõidu kvalifikatsioonivõistlus, aga siis saatis Sildaru konkurentidele tormihoiatuse ja kogus suurepärase kavaga 88,00 punkti, tagades sellega koha lõppvõistlusel.

Finaali esimesel läbimisel jäid samuti punktid kogumata, kuid teisel sõidul kogus Sildaru vingete õhulendudega 92,75 punkti ja läks otsustavale voorule vastu liidrina.

Lõpuks kerkis olümpiavõitjaks siiski ameeriklane Alex Ferreira, aga Sildaru lõpetas oma karjääri esimese olümpia hõbemedaliga.

Eesti olümpiakangelane ja treenerist isa Tõnis Sildaru võeti pühapäeval kell 17.00 Rotermanni kvartali peaväljakul pidulikult vastu. Sõna said mõistagi medalist ja treener ise, lisaks veel Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid ja kultuuriminister Heidy Purga.

Toimetaja: ERR Sport

