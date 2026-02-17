TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpiamängudel oma lühikava

Kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina teeb teisipäeva õhtul oma olümpiadebüüdi, kui esitab Milano Cortina taliolümpial lühikava. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne võistlusest algab kell 19.45, Petrõkina kava algab kell 23. Kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus, reporter on Maarja Värv.

Eelmise aasta alguses Tallinna kodupubliku ees Euroopa meistritiitli võitnud Petrõkina ülejäänud aasta möödus üsna keeruliselt ning Eesti iluuisutäht heitis oktoobris operatsioonilauale, et teha korda pikalt valu teinud kannakõõlus. Kolm kuud hiljem kaitses ta Sheffieldis oma Euroopa meistritiitlit ja läheb nüüd karjääri esimesele olümpial jääle eelviimases stardigrupis. Ajakava järgi esitab ta oma lühikava kell 23.

"Ma ei tunne pinget ja ma ei taha seda tunda, sest pinge tavaliselt väga ei aita. Ma lihtsalt tahan nautida seda hetke," ütles Petrõkina laupäeval ERR-ile.

Treener Svetlana Varnavskaja ütles, et eesmärk on teha ilus sõit ja esimest olümpiat ka nautida. "Iga järgmine võistlus on nagu uus, uued eesmärgid. Kõik on uuesti, me unustame ära, kes me oleme. Tulime siia näitama, mida me oskame siin võistlustel ja mitte seda, mis oli," ütles juhendaja ERR-ile.

Niinimetatud kuumas grupis on stardijärjekord Alysa Liu, Isabeau Levito, Anastassia Gubanova, Kaori Sakamoto, Amber Glenn ja Mone Chiba. VIimane naine läheb jääle kell 23.52.

Naisüksiksõitjad esitavad vabakava neljapäeva õhtul, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.