Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

Eva-Lotta, alustuseks, Niina suhtes on ootused kõrged pärast aasta alguses Euroopa meistri tiitli kaitsmist, aga me oleme ju näinud, mida olümpia sageli nende ootustega teeb. Sina oled ka olümpial võistelnud, kui läbi see närvid küpsetab?

Olümpiamängudel on omad plussid ja miinused. Üks neist on see, mis suudab vägagi määrata sinu tulemuse – olümpia on suursugune võistlus. Sportlane kas suudab selle kõige, mis tema ümber toimub, enda kasuks pöörata ja see annab talle veel rohkem energiat või siis sportlane mattub sellesse. See olümpiasära võtab sinust võimust ja röövib kogu energia. Arvan, et iga sportlane tunnetab seda.

See, et ta läheb neljandas grupis eelviimasena jääle tähendab jää ääres pikka praadimist, milleks ta on enda sõnul valmistunud. On sellel järjekorral siis nii suur vahe mitmendana minna?

Niina kohta julgen öelda, tal on piisavalt kogemust startida grupi lõpupoole. Ta on pidanud selles olukorras olema, nii et kogemust on. Enamus sportlasi keskendub iseendale. Praadimine toimub koridorides ja iga sportlane võitleb selle vastu, et mitte praadida. Sportlased üritavad selles olukorras mõtted mujale saada ja keskenduda ainult endale. Ma ei tea ühtegi sportlast, kes teiste vaatamisest väga palju enesekindlust juurde saab.

Milliseks tulemuseks Niina on võimeline?

Selleks, mida ta trennis teeb. Ma arvan, et kui ta oma asja ära teeb ja sinna juurde tuleb olümpialik julgus, siis kerged plussid võivad kohtunikelt juurde tulla. See on kahjuks ikkagi subjektiivne spordiala. Aga kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis sealt võib midagi natukene juurde tulla.

Räägime soosikutest ka – kolm jaapanlannat, eesotsas Kaori Sakamotoga ja kolm ameeriklannat. Sakamoto kolmekordse maailmameistrina on juba tiimivõistluses oma head vormi näidanud. Kas ta võtab ihaldatud olümpiakulla või on mõni ameeriklanna ikka parem?

Minu soosik number üks, aga see tuleb südamest, on Kaori Sakamoto. Ma väga tahaksin, et ta võidaks. Ma nüüd ei taha ära sõnuda, pärast läheb nii nagu meestel läks, aga usun, et esikolmik tuleb väga tihe ja loodan, et kulla hind saab olema puhas, ideaalilähedane sõit. Ma ei julge ennustada, kes esikolmikus on. Aga see saab olema väga tihe rebimine.

Lõpetuseks, sina teed kommentaatorina oma debüüdi, hakkad naiste üksiksõitu kommenteerima. Kas sa närveerid ka?

Muidugi! Pean olema sama kiire, terav ja nutikas kui Anu Säärits. Ja muidugi teine kogenud kommentaator Liina-Grete Lilender! Pean olema valmis tulistama kõiki oma teadmisi.

Eva-Lotta, soovime nii sulle kui ka Niinale palju edu!

Otseülekanne naiste üksiksõidu lühikavast algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis teisipäeval kell 19.45.