Varnavskaja unistas iluuisutreeneriks saamisest: elu näitas, et olen väga kannatlik

Varnavskaja hakkas iluuisutamisega tegelema tänu vanavanematele ning teda juhendasid sel teekonnal mitmed hinnatud treenerid. Teiste seas sai ta näpunäiteid Malle Tammlaanilt, Liivo Rennikult, Olga Aksjonovalt ja koreograafilt Jelena Burdõiolt.

"Minu vanaisa ja vanaema on selles süüdi. Mina uisutasin õues, tavalisel jääväljakul. Oli selline uisuplats nagu Talleks. Enam seda ei ole. Pärast seda uisutasin jäähallis, linnahallis ja spordikoolis," rääkis Varnavskaja ERR-ile. "Mina ei jõudnud rahuldavale tasemele. Uisutasin keskmisel tasemel. Üks kord sain Eesti meistrivõistlustel hõbemedali ja teine kord pronksi."

Niina Petrõkina tippu viinud treener lõpetas enda sportlaskarjääri 17-aastaselt, kuid ei riputanud uiske varna, vaid liitus hoopis Kiievi jääballetiga. "Seal uisutasin kaks aastat. Meil oli väga suur tuur Euroopas. Näiteks käisime Inglismaal Sheffieldis, kus olid tänavused Euroopa meistrivõistlused. Lõuna-Koreas käisin ka. Oli väga huvitav ja hea kogemus," meenutas Varnavskaja.

Varnavskaja teadis juba lapsepõlves, et temast saab iluuisutreener. "See oli minu lapsepõlveunistus. Ma ei tea miks, aga terve oma sportlaskarjääri teadsin, et hakkan treenerina tööle. Alguses ma ei saanud üldse aru, mida peab tegema. Lihtsalt oli väga suur huvi ja tahtmine, aga kogemust ei olnud. Arenesin samm-sammult. Alguses olid mul harrastajad, siis väikesed lapsed ja niimoodi see läks. Nüüd olen siin, jõudsin tippu (naerab)."

Svetlana Varnavskaja. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Treeneritöö juures peab Varnavskaja oma suurimaks tugevuseks kannatlikkust. "Elu näitas, et olen väga kannatlik. Mulle meeldib treenerielu. Terve elu unistasin sellest ja nüüd töötan juba 25 aastat treenerina. Mulle väga meeldib oskusi edasi anda. Ja mis mulle veel väga meeldib – kui sportlasel tuleb kõik välja. Kui näen seda tulemust, mida pakun oma sportlastele ja nemad võtavad selle ära."

Kuigi Niina Petrõkina on juba 21-aastaselt kahekordne Euroopa meister, näeb treener ikkagi arenguruumi. "Mina näen temas pikka arengut. Kõige tähtsam on, et tervis on korras ja tahtmine on suur. Et inimesed, pere, treenerid toetavad teda," ütles Varnavskaja. "Niina on sportlasena nagu sebra. Must-valge, must-valge (naerab). Me teame ainult, et oleme koos ja liigume edasi koos ja kuidagi see hoiab meid. Ta on minu lemmiksportlane, minu esimene Euroopa meister (naerab)."

Millised ootused on olümpiaks? "Mina tahan, et Niina näitaks lihtsalt ilusat sõitu. Las õnnestub ja tuleb puhas sooritus," sõnas Varnavskaja. "Minu enda jaoks on olümpial eriline tähendus, aga ma praegu veel ei tea, mis see on ja kuidas see välja näeb. Uus kogemus! Ma ei tea, mis mind olümpial ees ootab."

Naiste üksiksõidu lühikava on Milano Cortina taliolümpial kavas teisipäeval, 17. veebruaril.