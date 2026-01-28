Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50.
Laskesuusatamise IBU karikasarja kuuenda etapi raames selguvad Norras Sjusjöenis ka Euroopa meistrid. Avavõistlusena kavas olnud meeste 20 km tavadistantsi võitis prantslane Antonin Guigonnat.
Kogenud prantslane oli kolmapäeval tippudest ainsaks, kes läbis kõik neli tiiru puhaste paberitega ja see tõi talle veenva eduga ka Euroopa meistritiitli. Kahekordsele maailmameistrile on see ka teiseks EM-kullaks, esimese võitis ta tunamullu sprindidistantsil.
MK-sarjas noorte arvestuses esikohal olev Isak Leknes Frey (1+0+1+0) kaotas prantslasele 1.11 ja oli teine, Prantsusmaale tõi ka pronksi Valentin Lejeune (0+1+0+0; +1.13,3).
Eesti mehed kõrgetele kohtadele ei sõitnud. Mehis Udam (1+0+1+2) kaotas võitjale 5.16 ja sai 50. koha, Yaroslav Neverovi (3+2+0+0; +5.47,8) võistluse rikkusid kaks esimest tiiru ja ta sai 60. koha ning Rasmus Vainomäe (1+2+1+1; +11.31) oli 104.
Naiste tavadistantsil esindavad Eestit Kretel Kaljumäe, Hanna-Brita Kaasik, Emma Roberta Rajando ja Grete Gaim.
Toimetaja: Anders Nõmm