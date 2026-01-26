Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

Kõik olulisemad suurvõistlused on iluuisutamises enne olümpiat nüüd toimunud ja hooaja kõrgeima punktiskooriga läheb naiste üksiksõidus Milanosse kolmekordne maailmameister Kaori Sakamoto Jaapanist.

Kui Tokyo lähistel esitleti fännidele ja keisridünastia liikmetele Jaapani taliolümpiakoondist, sai riigi lipuga kõige ees seista iluuisutaja Kaori Sakamoto. Kolmekordne maailmameister ja eelmiste olümpiamängude pronksinaine on sel hooajal kogunud kõige kõrgema skoori – 227,18 punkti. Euroopa meistrivõistlustel tiitlit kaitsnud Niina Petrõkina on oma rekordi 216,14 punktiga olümpiale sõitvate naiste edetabelis viies. 200 punkti piiri on olümpiaks valmistuvatest naistest ületanud 13 iluuisutajat.

"Need on minu kolmandad taliolümpiamängud. Toon välja oma ägeda võistlushimulise loomuse ja esitan endale väljakutse range distsipliiniga, pühendades kogu oma keha ja hinge võistlusele," ütles Sakamoto, kes tõmbab käimasoleva hooajaga karjäärile joone alla.

Jaapan ootab medalit ka meeste üksiksõidus. Eelmisel olümpial hõbeda võitnud Yuma Kagiyama plaanib vabakavas teha neli neljakordset hüpet. Kui neljast salchow'it ja toeloop'i sooritab ta regulaarselt, siis olümpial tahab riskida ka neljase flip'iga.

"Tahan anda endast kõik ja kasutada kõiki oma oskusi, mis viisidki mind neljakordse flip'ini. Ausalt öeldes taandub olümpiamängudel kõik lihtsale valikule – kas teha seda või mitte," nentis Kagiyama. "Loodan pakkuda sooritust, kus annan endast kõik."

Jaapan saadab olümpiale 118 sportlast, kes võistlevad 13 alal.