Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

28-aastane Mägisalu krooniti nädalavahetusel Viljandis toimunud võistlustel Eesti meistriks Kreeka-Rooma maadluse kuni 60 kg kaaluvate meeste kategoorias.

"Hetke seisuga... oli see minu viimane päev sportlasena," teatas viimastel aastatel vigastusega kimpus olnud maadleja ühismeedias. "Kaheaastane paus, kaks operatsiooni seljataga. Nii palju oleks öelda, aga ikka ei suuda korralikku lauset kokku panna."

"Alati arvasin, et olen sportlane igavesti - oh, kui väga ma igatsen seda kõike. Nii et ma hoian paberi servasti kinni, et pöörata järgmine lehekülg ja alustada uut peatükki. Tahan tänada kõiki Eesti treenereid - te olite alati minu seljataga. Ja kõiki teisi, te olite imelised. Kohtume veel!"

Mägisalu karjääri kõige säravam tulemus tuli 2018. aasta Euroopa meistrivõistlustel, kus teenis kuni 55-kiloste meeste konkurentsis hõbemedali. Lisaks on ta tulnud pronksile juunioride EM-il (2017) ja kümme korda Eesti meistriks.